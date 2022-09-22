昆凌罕談育兒經　餵哺母乳致乳頭受傷　一家五口遇地震救漏一個B

「天王嫂」昆凌21號出席活動，除了分享私下的育兒生活，還透露前幾天發生大地震時，自己與老公周杰倫各自迅速的抱起一個孩子，接著笑說：「一個還在嬰兒床上。」此外，她先前意外曝光周杰倫的演唱會計畫，這次也加碼公開地點。



昆凌今年5月產下小公主「Jacinda」，正式榮升三寶媽，坦言曾因親餵造成乳頭受傷：「就是一段時間久了，就是會遇到這樣狀況，所以這時候你就想要改瓶餵，然後瓶餵到已經又都好了的時候，你又想要回來到親餵。」一直以來都是親餵、瓶餵交替。

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她透露對於三個孩子有各自的教養方式，七歲大女兒「小周周」很有個性，現階段已經很會表達想法，有時候還會吐出人生大道理：「她那天鋼琴展要穿得很漂亮，我們說：『妳要穿這樣才會很漂亮。』她說我漂亮又不是給別人看的。」讓昆凌立馬被說服，笑說：「我覺得自己被上了一課！」

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被問到前幾天地震時的反應？昆凌透露：「我跟小朋友抱在一起，然後躲在一個安全的梁柱旁邊，全家人抱在一起。」不過她和周杰倫各自抓起大女兒和兒子，不小心遺漏了小女兒，笑說：「漏一個！一個還在嬰兒床上。」至於育兒方面周杰倫擔任什麼角色？昆凌透露：「他會有他自己一套教小孩的模式，我也覺得這是女生跟男生的不一樣，男生的就是比較看開、隨性，然後媽媽就是比較擔心比較多。」

而她8月產後首度出席活動時，曝光了周杰倫將在年底開演唱會的計畫，如今再度被追問演唱會地點，昆凌回應：「應該在新加坡。」講完後似乎擔心透露太多尷尬微笑，但昆凌表示自己和三個小孩也會跟著一起過去，幸福表示：「現在都是一家人行動。」

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