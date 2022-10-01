Summer Girls｜張嘉欣疑靚樣再升級　「我唔係每一個角度都完美」

開電視節目《Summer Girls 2022》於9月25日吸引不少觀眾收看，製作組邀請了網紅、模特兒上節目，所以「未出發先興奮」，節目未出街已在網上引起不少討論，其中一位最令網民感興趣的就是被爆靠賣相月入70萬的張嘉欣（Yanni）。



張嘉欣（Yanni）IG靚相係咁嘅。（IG@kayanyanc）

張嘉欣（Yanni）早前接受《香港01》訪問時，就解釋了其實賣相月入只有不足兩萬，訂閱數與實際收入並不成正比。她回答：「唔係新聞出咗我都唔知咁多人訂閱，我都冇收到咁多錢。我諗都係好多人for fun訂閱而令到個數字好似好多。」

《Summer Girls 2022》第一日拍攝。（資料圖片）

張嘉欣（Yanni）在8月18日第一日拍攝《Summer Girls 2022》。（資料圖片）

張嘉欣本來任職空中服務員（空姐），後來與司徒夾帶合作影相之後慢慢於網上走紅，也開設了其個人YouTube頻道全職做網紅。早前《Summer Girls 2022》一班靚女出海造勢宣傳，陽光映照之下每位都穿上性感泳衣，真是十分養眼！不過「話題女王」張嘉欣一出場就令在場記者感到些少疑惑。事關她的眼袋、鼻翼部位明顯地與以往不同，比前兩次活動的她更為尖瘦和不自然。

9月24日的《Summer Girls 2022》拍攝，張嘉欣（Yanni）個樣就唔同咗。（資料圖片）

分別都幾大。張嘉欣解釋是因為生理期。（資料圖片）

事後張嘉欣（Yanni）接受《香港01》訪問時，以Whatsapp回應，解釋為何上鏡會變樣是因為剛好當日正值生理期。她回覆說：「嗰日我都講咗我period day 1，加上喊完比較腫。我都唔係每一個角度都係完美嘅。真係咁啱嗰日係咁，眼都腫埋。真的不想再被無謂的炒作了，感謝你。」她也解釋指，只是煲劇睇到喊，並不是感情問題。

事實上女性正值生理期時又的確會較為水腫，相信真的是如張嘉欣所言，因為生理期才會似是整了容。

咁睇張嘉欣個樣又冇咩唔同。（資料圖片）

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