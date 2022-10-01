葉蒨文61歲生日4千字長文剖白感受　朱玲玲優雅現身淡妝依然搶鏡

昨日是葉蒨文 (Sally) 61歲正日生日，她於社交網分享了多張她與老公林子祥以及好友為她慶生的靚相，並寫了近4000字長文，重提她與老公到湖南參加《聲生不息》的經歷，又透露她今年曾確診新冠肺炎，有發高燒和咳嗽，還傳染了給家人，她確診10日後痊癒。Sally寫道：「很幸運，也很感激的是，在回香港之前，我們在廣州接種了第4針疫苗。」

葉蒨文透露去年12月經歷了喪母之痛。(葉蒨文微博)

葉蒨文提到參演《聲生不息》的經歷，以「整個事業和生活中最神奇、最受啟迪、最觸及靈魂、最不尋常的過生車之旅」來形容，她指林子祥原本在《我們的歌》後，就不會再拍攝節目，最後卻同意一同前往，兩人因而認識了不少新朋友，收獲了很多的愛，更收到數百封從9歲到50歲以上的粉絲來信。Sally還透露去年12月經歷了喪母之痛，她在過去60年中都是與媽媽或爸爸過生日：「今年是第一年他們不再存在於這個三維空間，但會永遠在我心裡。我會好像他們從來沒有離開地球那樣去生活。」

在Sally的慶生大合照入面，可以見到她的好閨密朱玲玲與老公羅康瑞拍拖賀壽，雖然朱玲玲只化了淡妝且站在最邊邊的位置，不過渾身散發出優雅高貴氣質的她依然十分搶鏡。

點擊睇Sally千字長文原文以及她的慶生靚相：