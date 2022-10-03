黃得生捱12年月薪得8千　終離巢TVB轉行做地產：唔想就咁磨到40歲

「我除咗殯儀、司機、掃街之外，幾乎所有需要勞力嘅工都做過晒。」很難想像這句說話出自一個電視藝員的口中，而他所說的不是說自己扮演過很多角色，而是說真實生活中為一邊做TVB一邊打工養活自己。



黃得生（右一）在訓練班畢業兩年後就參演《點解阿Sir係阿Sir》。（網上圖片）

黃得生（Dickson）畢業於2009年TVB第23期藝員訓練班，入行頭兩年參演《畢打自己人》、《女王辦公室》、《巾幗梟雄之義海豪情》等劇後，於第三年2011年在《點解阿Sir係阿Sir》和《結·分@謊情式》獲得發揮機會，終於不需要做「路人甲乙丙」，特別是《點解阿Sir係阿Sir》一劇中飾演「范泰（反檯）」依舊還有不少人記得。

黃得生在《點解阿Sir係阿Sir》中飾演「范泰（反檯）」（右一）。（網上圖片）

自2009年開始他一共在TVB工作了12年，直到2021年才正式離巢。離巢後原來已轉行做了地產。黃得生接受《香港01》電話訪問時直言，自己是看不到留在TVB發展有將來，所以才決心離開。他說：「唔想磨吓又一年，就咁磨到40歲。我走嗰時都31歲，追夢都追完，係時候要踏實少少。」

黃得生外形真係唔差。（網上圖片）

追夢是一個大方向，做藝員始終要向現實低頭。米缸冇米還談什麼夢想？黃得生選擇的是做part-time，然後等TVB通知開工。他說：「我除咗殯儀、司機、掃街之外幾乎所有需要勞力嘅工都做過晒。」同時也做過待應、裝修、送貨搬運、售貨員、派傳單，如果將所有工作經驗寫進履歷表的話，可能10頁紙也不足夠。他續說：「離開咗TVB之後就去咗派傳單，有試過情緒低落唔開心，嗰時問過自己究竟喺度做乜。不過冇錢就乜都要做，心理關口始終都要過。」當然，他並不是說勞力工作低下，他說：「職業無分貴賤，我只係志不在此，想搵多啲錢。」

黃得生坦言做TVB side-cast那段日子生活不好過。（IG圖片）

在無綫（TVB）做藝員，除了工時長收入也不穩定，雖然上位後有可能賺得多，但做跑龍套大多只稱得上「搵啖飯食」。他說：「我嗰時簽咗8年約，有約嗰時都算食到飯。啱啱訓練班出嚟$5,000一個月左右，中間有段時間上過萬幾，到後尾冇約就剩返4位數，一個月$8,000到$9,000到。演員真係好被動，嗰期捧邊個都係上面決定，爆唔爆騷都係上面安排。日日問監製、導演有冇嘢做，問完又唔知有冇角色。」

黃得生曾經客串過《堅尼地道殺人事件》預告片，可惜電影最終集資失敗。（IG圖片）

在TVB工作就無奈地離開，不覺得可惜嗎？他以戀愛來形容這段關係，說：「好似同個女仔拍咗拖12年，然後結唔婚分手咁，話唔覺得可惜係呃你嘅。」曾經離夢想幾步之距又跌回谷底，他多是歸咎於自己。他說：「機遇啦，其實係自己火喉未到。嗰排開始轉制，大家都好似冇咩心機拍。唔好話ViuTV定TVB，大家都係換湯不換藥。我聽過一個監製講，而而家香港人只係聽電視而唔係睇電視。香港電視要同全世界競爭，而唔係自己同自己競爭。」

黃得生在TVB工作了12年。（IG圖片）

所幸後來轉行做地產後總算有發展。他說：「做sales橫掂都係sale，不如sale貴嘢啦！自己都係鍾意對人。」雖說是做地產，但一點也不輕鬆，工時一樣長而繁忙。他說：「好開頭係『企樓花』，比起坐舖難做好多，因為你同個客係冇感情，坐舖就適合我多啲，資源多啲而且可以同客溝通，各有各好。大行資源會再多啲，收入都係4位數㗎啦，但係簽到單一個月 分佣可以有3，4萬，而家樓價貴咗嘛。」比起TVB收入多了？他回答：「好過TVB！呢度你勤力就一定有回報，喺TVB唔勤力就一定冇機會，但係你勤力都唔一定有回報。」

離巢TVB後，黃得生轉行做了「地產仔」。（IG圖片）

他續指，雖然他在中半山返工，但曾經也試過帶一個客行勻整個將軍澳、日出康城、調景嶺睇樓，由早上11點睇到晚上8點。他說：「好在最後都成交到。」還會想回到電視熒光幕嗎？他直說：「有得拍咪拍囉，當興趣又好當過吓戲癮又好，最多只當係副業。」