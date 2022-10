周杰倫成畢卡索孫女Diana家座上客　認有穿越時空的碰撞感

周杰倫最近在巴黎出席時裝周,早兩日與鄭秀文(Sammi)同場觀看BALENCIAGA大騷,引起不少網友關注,日前又前往著名藝術家畢加索孫女Diana Widmaier Picasso家中做客,再度掀起話題。



樂壇天王天后於BALENCIAGA秀場見面。(視頻截圖)

今日(5日)凌晨,周杰倫在IG曬出與Diana Widmaier Picasso的合照,手持對方參與策劃展覽的書本《Maya Ruiz-Picasso, Daughter of Pablo》,並以中英文寫道:「It was my pleasure to have been hosted by Diana Widmaier Picasso at her beautiful residence. Looking forward to the next meet up at the Picasso Museum. 今天很開心去到畢卡索(畢加索)孫女Diana Widmaier Picasso女士家做客,期待下次在畢卡索(畢加索)美術館親自聽她導覽。」而Diana Widmaier Picasso本人也在IG Story轉發周杰倫的po文,表示「Good time with Jay Chou.(同周杰倫相處很愉快)。」

對此,有網友留言道:「哥是不是有那種穿越時空的碰撞感,就好像穿越了見到畢加索本人一樣?」而他本人也回覆:「懂喔。」似乎很認同網友的說法。

周杰倫感覺也很奇妙。(IG截圖)

Diana Widmaier Picasso在2003年創建DWP Editions研究公司,並開始收集有關其祖父作品的信息。她曾參與多項藝術策劃展覽,出版圖書,且發表過大量文章,是一位專攻現代藝術的法國藝術史學家。