Coffee林芊妤挑戰着30日瑜珈褲　「回應」haters：為咗鬧而鬧

Coffee（林芊妤）着瑜伽褲拜山引起熱議，之後她更自發進行「着30日瑜伽褲行動」。她今日（07/10）出席活動，接受《香港01》訪問時直言是為了愛穿瑜伽褲的女性而行動，認為女性不應該因為他人眼光而放棄自己選擇裝束。



Coffee 林芊妤發起 「30days of leggings」對抗網路欺凌 捍衛女生穿衣自由（IG@coffee89921）

面對Haters的質疑，指她今次是借故推薦自己品牌的瑜伽褲，她直言不需要回應。她說：「今日係第三日，因為我80%時間都係著瑜伽褲。我今次係想鼓勵女仔，唔應該介意人哋目光，或者人哋唔想而唔去做呢樣嘢。」她表示着瑜伽褲已成為一個潮流，時裝，所以並無不妥。她說：「我都唔明點解某部份人講到呢樣嘢咁唔正常。」

Coffee林芊妤表示着瑜伽褲是一合種潮流，不明白為什麼大家會咁大反應。（葉志明攝）

她續說：「haters有兩種，有一種係用某一件事同你講，另一種係為咗鬧而鬧，解釋咗都係咁，所以唔需要解釋。如果為宣傳，我大可以喺個post下面叫大家買我啲瑜伽褲，或者畀giveaways。」她表示，外國人都會着瑜伽褲外出購物或者帶小朋友上下課。

Coffee林芊妤真係好fit。（葉志明攝）

問道她會不會發起「着比堅尼30日挑戰」，她直言兩者並不一樣，認為比堅尼只適合在沙灘和出海穿着。她說：「做咗媽咪之後好少機會着比堅尼，但係湊住個仔真係唔得，但係阿媽通常都係紮晒頭髮，穿住一件頭同佢游水。我又唔會搞比堅尼挑戰，因為我覺得比堅尼係沙灘先着得。」

Coffee林芊妤出席活動。（葉志明攝）

怎樣穿着瑜伽褲才會好睇？她表示有四個要點，第一點是選擇好的瑜伽褲剪裁。她說：「因為剪裁直接影響會不會現下體，着到個身形靚唔靚。」第二點是內褲，她表示要穿着緊身內褲，同埋比堅尼型內褲。」她又說：「因為佢一定唔會有一條痕，或者紮到個patpat變形。」第三點，她稱如果穿着淺色瑜伽褲，就一定要配合淺色內褲。第四點，出門之前必須對鏡檢查一次。她說：「首先轉身望吓個patpat，睇吓有冇問題，之後再蹲一蹲睇吓有冇透，然後向前望，企直腳睇吓有冇現下體，咁就一定可以。」她表示，着瑜伽褲不需要有健美身材，配襯長Tee或者西裝褸也可以的。

Coffee林芊妤教着瑜伽褲要咁樣檢查。（葉志明攝）

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