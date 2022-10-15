南宮珉婚禮傳豪花超過80萬　陳雅凜每次試穿婚紗都要收費？

韓國男演員南宮珉本月與女友陳雅凜正式結婚，結束7年的愛情長跑。有傳媒估計二人當晚單是舉行婚禮已花最少1億韓元，陳雅凜身穿的婚紗不但是最新款，據聞每試穿一次都要收費，因而引起了熱議。



南宮珉和陳雅凜的婚禮以大量鮮花做怖置，佔了總費用一大部分。（IG/@min_namkoong）

南宮珉與陳雅凜本月7日舉行婚禮，朴信惠、崔泰俊、2PM俊昊和AOA雪炫等都是座上客之一。兩人將婚禮打造成小花園一樣，浪漫之餘不失高貴。近日有節目邀講到婚禮策劃人推算南宮珉與陳雅凜婚禮的花費，專家表示現場利用了大量鮮花做佈置，估計單是裝飾成本已高達2至3千萬韓元 （約10.9至16.3萬港元）；賓客食物則預計是選用了最高級的食材，每位費用能高達18萬韓元（約980港元）。

陳雅凜身上的婚紗不但是最新款，據聞每試穿一次都要收費。（IG/@laciel.co.kr）

不過講到最揼本的部分，相信必定是陳雅凜婚禮上身穿的婚紗。有指模特兒出身的她穿上的是美國品牌Oscar de la Renta 2023年最新款式的婚紗，朴信惠和閔孝琳等出嫁時也是穿着同品牌的婚紗。由於每次試穿都需要收費，因此猜測一共花費了7至8百萬韓元（約3.8至4.4萬港元），難怪南宮珉會獲讚是「寵妻號」。策劃人保守估計這場婚禮最少花費1億韓元（約54.5萬港元），甚至可達1.5億韓元（約81.7萬港元），雖不至於是世紀婚禮，但已絕對能突顯二人在韓國演藝圈的地位。

南宮珉和陳雅凜從不放閃，因此婚禮當天的照片被網民瘋傳。（網上圖片）

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