Face Of Asia｜翟司琳為港爭光　勇奪亞洲十大模特兒及美肌大獎

國際模界年度盛事《Face Of Asia》模特兒選拔活動在周五(14日)於韓國首爾舉行,今年參加ACE Talent 演藝模特兒大賽並成為「Face of Hong Kong」得主的BrianBond(林灝邦)及C Lam.翟司琳,代表香港出戰韓國,狀態大勇的C Lam.表現超卓,並為港爭光,奪得「美肌大奬」以及成為《Face Of Asia》Top 10 Model殊榮,一人獨得兩大獎項,可喜可賀!被邀請擔任嘉賓模特兒的童星孖妹鄭寶、鄭貝和張加妮,更在現場見證C Lam.得獎!

C Lam.翟司琳為港爭光 勇奪亞洲十大模特兒及美肌大獎。

在大會安排下BrianBond及C Lam.連日來行程緊密,最令他們意想不到的,是大會安排保鑣貼身保護參賽者外,更常安排韓國地道美食,C Lam.說:「出入都有保鑣護送,就算落雨,保鑣寧願自己淋雨,都要擔遮遮住我哋。每餐都係高熱量食物如炸雞、炒年糕、炸醬麵,我以為其他參賽者會食少啲,但係佢哋係好enjoy猛咁食,得我同BrianBond為戒口而『揀飲擇食』,我有時為享受地道美食,惟有早餐午餐食少啲或唔食,留返晚餐時放肆啲食。」

被邀請擔任嘉賓模特兒的童星孖妹鄭寶、鄭貝和張加妮,更在現場見證C Lam.得獎。

面對來自不同國家的參賽者,C Lam.說初時擔心自己不夠高:「但當fitting除晒鞋時,我發現我都算係中等身高,原來平時大家都會着增高鞋!同埋佢哋好似唔怕凍咁,成日背心短褲,個妝又化得靚,時刻保持戰鬥格!」就如日前在議政府舉行的傳統服飾時裝展上行騷,她說見到個別穿着傳統服飾的模特兒,雖然衣衫單薄,仍能在嚴寒下發揮專業表現:「佢哋嘅表現令我好佩服!而我一行上台,感受到燈光一打落嚟,音樂一響,好有能量嘅感覺,我真係好鍾意企喺台上面!」

BrianBond(林灝邦)及C Lam.翟司琳,代表香港出戰韓國。