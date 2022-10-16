開心無敵獎門人｜何雁詩激讚鄭俊弘係99分好爸爸：佢真係大個咗

《開心無敵獎門人》昨日（15/10）節目錄影，晉升成為媽媽的何雁詩接受《香港01》訪問時，表示老公正在家中湊仔，所以她才可以上節目。問到做媽媽的生活，她就直言鄭俊弘是一個「冇100分都有99分」的好爸爸。



何雁詩上《開心無敵獎門人》做嘉賓。（林迅景攝）

何雁詩說：「冇咗BB嘅時候先會唔習慣，而家見到咩屎尿屁都唔怕。唯一唔習慣嘅係地位低微咗，以前我地位好高㗎嘛。阿Fred（鄭俊弘）仲話我曾經都係齋嚟，意思係打完齋唔要和尚。我係獨生女嚟，以前地位好高，而家我仲要照顧阿Fred，但係我冇被人照顧。而家就好似由一個公主變咗做一個宮女，哈哈。」不過看得出何雁詩還是十分享受照顧人的感覺。

何雁詩專心照顧小朋友。（IG圖片）

何雁詩直言，阿Fred是一個「冇100分都有99分」的好爸爸，不過夜晚小朋友喊的時候，他總是會聽不到。她說：「唔知點解夜晚BB喊佢聽唔到，男人永遠都瞓得好過人。佢唔係扮，而係真係聽唔到。成日以為阿仔夜晚冇起身，其實係有嘅。」

何雁詩和鄭俊弘一家好幸福。（IG圖片）

鄭俊弘成為了爸爸，何雁詩也表示他比想像更會做一個爸爸。她說：「佢以前成日都會話好驚做唔到一個好爸爸，因為佢成長嘅時候冇爸爸喺身邊，但係我發覺我生咗之後，佢所有嘢，啲父愛好自然咁流露咗出嚟，所以佢真係大個咗，我同佢都係。」