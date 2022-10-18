曾志偉親吻大馬模特兒黎峇菈　關嘉敏離奇出現：我完全唔識個女仔

早前曾志偉替大馬模特兒黎峇菈慶祝生日時，親吻黎峇菈的一段短片流出後被瘋傳，及後曾志偉亦接受傳媒訪問澄清只是剛好被朋友邀請到場，並禮貌性地親吻。片中除了有不系政商界猛人出現外，原來參演《美麗戰場》的關嘉敏（Carmen）也在場。



關嘉敏都在場。（影片截圖）

關嘉敏（Carmen）接受《香港01》訪問時直認短片中的身影就是她，不過她也解釋自己並沒有參與飯局。她說：「嗰日咁啱喺附近拍劇，有個朋友話志偉哥喺上面，叫我上去打招呼，咁我就同個朋友上咗去。」她表示，這位女性朋友是餐廳的股東之一。

關嘉敏 (《開心無敵獎門人》截圖)

她續說，上去後不久知道有位女士生日，之後現場開始唱生日歌。她說：「我完全唔識個女仔，我都唔知有咩人，純粹就係上去打聲招呼，然後唱生日歌，跟住就走。點知就影到我。嗰時因為上咗獎門人玩，咁啱志偉哥又喺附近，所以先上去。」

Carman青春無敵。(關嘉敏ig)

她表示，直到隔天短片瘋傳後，經朋友提醒才知道自己出現在片中。她說：「個個send條片畀我，問入面嗰個係咪我嚟。」片中她還與一位立法會議員黃英豪握手，不過關嘉敏表示事前與這位政協並不相識。她說：「我唔識佢㗎，係嗰日上去先識，所以我企咗喺門口囉，因為我啱啱到冇耐。之後啲人就介紹自己，咁我就禮貌地握手。我都唔係上去好耐，主要都係同志偉哥打聲招呼就走咗。」