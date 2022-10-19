美麗戰場劇透｜朱晨麗靚絕出場　陳瀅劉佩玥開始反面

TVB台慶劇《美麗戰場》第十三集劇透



《美麗戰場》上集講到，家寶（陳瀅飾）在台上自信地說出參選原因。家琪（蔣家旻飾）不忿家寶與評判之一龐振宇（方力申飾）的互動搶盡焦點，要求背後勢力人士向某人問責。靜兒（劉佩玥飾）久等下才見到富貴（林盛斌飾），提出將專訪改為連日貼身追蹤其私生活，富貴竟一口答應。富貴帶靜兒參與富豪飯局，靜兒肆無忌憚的性格，讓富貴留下深刻印象。裕進（丁子朗飾）被圍毆，家寶問起靜兒可會是她的報復行動。富貴帶靜兒到舊區，向她訴說往事，還解釋抱着「及時行樂」想法的緣由，靜兒對他開始改觀。

劉佩玥同阿Bob呢條線開始。（《美麗戰場》截圖）

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美麗戰場5-10劇評｜回憶太耐引致劇情沉悶 演員夠多有新鮮感

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《美麗戰場》最新一集講到，佳麗珍（蔡嘉欣飾）不滿家寶對待家琪的態度，想到誣陷家寶偷錢包，令她身敗名裂。眾佳麗起哄，要搜查家寶的儲物櫃……名媛唐昕（朱晨麗飾）回港，第一件事是要振宇解釋跟家寶的緋聞，原來唐昕和振宇同是天涯淪落人。靜兒完成專訪與富貴閒聊，富貴竟表明要追求她，靜兒斥喝富貴後離去。雜誌社高層滿意靜兒的表現，靜兒藉機提出揭露家琪背景，作為下期封面故事……靜兒找家寶「慶功」，家寶不滿靜兒事前無通知，並將她牽扯下水。

阿bob展開攻勢追劉佩玥。（《美麗戰場》截圖）

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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「聽日陳瀅同蔣家旻繼續鬥，之後會愈嚟愈精彩，同埋朱晨麗會出場，忠同奸就大家睇落去喇，佢呢個角色比較神秘。」