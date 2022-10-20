奚夢瑤誕二胎後首亮相內地綜藝節目　望何猷君參與做家務進修！

奚夢瑤與何猷君2019年結婚後相繼誕下一子一女，大部分時間陪伴兒女成長，鮮有公開露面。最近，她亮相觀察類生活真人騷《做家務的男人4》，二胎後首次回歸熒幕狀態不俗，奚夢瑤一身黑色貼身套裝，扎起丸子頭，青春有活力，身材依然纖瘦，恢復得非常好。



奚夢瑤生完第二胎後首度亮相綜藝節目。（視頻截圖）

訪問中，奚夢瑤大談心中標準家務男品質：「首先很勤快，就是做家務這件事情你必須要不覺得麻煩，就是喜歡，甚至有一些人可能是有一些強迫症的；第二點就是很細心，這樣的人也會很樂於去照顧別人，幫別人把他的那一份也收拾乾淨；第三點我相信這個人一定是一個熱愛生活的人，要不然他絕對不會喜歡花時間把生活佈置得面面俱到。」

奚夢瑤心中標準家務男品質。（視頻截圖）

不過，奚夢瑤直言很想推薦老公何猷君參與家務學院進修，更大爆對方糗事：「有一天我非常不舒服，我在二樓，然後我就跟他說你能不能幫我把中藥熱一下，然後他就趕快下去熱，熱完之後拿上來一杯就是溫的中藥，我想說他可能沒有熱很久，算了。但是那一天，我就是正常一大口喝下去之後還剩很多，然後我又喝了一大口，還剩很多，我心想今天為什麼中藥這麼多！」於是她問老公是如何加熱的，不料對方回答：「不是在裏面加點熱水嗎？」奚夢瑤繼續解釋道：「他從冰箱裏拿出來的重要裏面，加了一點熱水給我，這是什麼樣的腦迴路！當時實在是沒有辦法抑制住我的心情，我就發了微博。」

奚夢瑤爆老公「蠢事」。（視頻截圖）

對此，不少網友都留言道：「迫不及待的想要看到何猷君來參加家務男的精彩畫面了」、「何猷君需要做家務嗎」、「看得出來他對於夢瑤姐姐的疼愛」等。