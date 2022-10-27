美麗戰場劇透｜朱晨麗要方力申同陳瀅離婚 背後原因令人心寒
撰文：黃梓恒
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TVB台慶劇《美麗戰場》第十九集劇透
《美麗戰場》上集講到，靜兒（劉佩玥飾）恭喜家寶（陳瀅飾）重獲自由，小美（陳曉華飾）卻覺得家寶與靜兒太絕情。國棟（姜大衛飾）警告振宇（方力申飾）若不離婚，便會失去龐氏集團所有職務。2018年，振宇獲妹妹龐子珊（何依婷飾）邀請出席集團晚宴，振宇拒絕。振宇不滿被狗仔隊稱他吃軟飯，大為動怒。家寶聽過靜兒的意見後，有意復出……
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《美麗戰場》最新一集講到，家寶即將赴日本拍廣告，但一直擔心振宇不快而未落實出發日期，怎料獲振宇體貼地「開綠燈」。家寶離港前要振宇答應不出席龐氏晚宴，振宇及後卻因一人的出現而改變主意。家寶返港後，突然接到振宇的代表律師通知已入稟提出離婚，家寶終於有所決定……
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集編、導、監於一身的葉念琛在接受《香港01》訪問時表示：「方力申會繼續沉淪，朱晨麗會介入佢同陳瀅婚姻，聽日就係睇朱晨麗表現。」相信朱晨麗是以要方力申跟陳瀅離婚為條件，才幫方力申重奪公司。
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