MIRROR演唱會︱經理人Wing透露So Ching最新情況：尊重佢每個決定

MIRROR紅館演唱會事故發生已三個月，受重傷的舞者李啟言（阿Mo）仍在伊利沙伯醫院接受治療，其女友、COLLAR成員So Ching（蘇芷晴）一直全心照顧男友，早前COLLAR赴商台接受訪問，So Ching都未有隨隊，而她至今亦未正式復工。今日（28/10），COLLAR經理人Wing（戴穎）在社交網站交代So Ching和COLLAR的最新情況：「知道大家一直都很關心我們COLLAR，我們整個團隊和7位成員，一直都在默默等待與守護我們的Soching，同時各人亦在整理沉澱思緒。兩個多月來與Soching的溝通，感受到她承受著外人沒法想像的壓力與巨變，為了Mo她堅強了很多這種堅強教人心痛，我們能夠為她做的就是成為她的安全網。」

Wing在社交網站貼出COLLAR工作花絮，並分享一直以來感受。（Instagram/@bwingtai）

Wing在意外發生後首度開腔。（資料圖片）

Wing又指過去一段時間各成員都成長不少，亦曾經一齊爆喊：「她們為了減輕AM（藝人管理團隊）的負擔，很多工作上的安排都不讓我們操心，但我知道其實每人內心都有一個缺口，有時深夜收到其他成員問：『Soching好嗎？我好掛住佢，但唔想打擾佢。』『我買咗啲嘢俾Soching，可唔可以俾佢？』『如果Soching見到會好鍾意，你話係咪？』很深刻地記得有次與7位成員開會時，有成員第一句就說：『好掛住我地8個一齊做嘢，一齊跳舞，一齊好嘈』，一秒間突然有人爆喊，然後大家再控制不了淚腺，這些眼淚令COLLAR更堅定要用團結來彼此守望大家，謝謝這8位的愛與堅強反過來撐起了整個團隊。」

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So Ching到巴士站廣告燈箱打卡。 (Instagram/@soching_nat)

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Wing亦有回應So Ching「世界變了樣」言論，並指自己會尊重So Ching決定：「無論世界如何變樣，我們都不會給予Soching任何壓力，尊重她每一個決定，一切亦會以Mo的健康為先，COLLAR永遠在守候著，直至她成為自在的自己，這是我們團隊和7位成員的共識。請大家跟我一起陪伴COLLAR成長，我會用盡全力去保護她們，有些言語傷害不該讓她們來承受。只要大家有信念，相信一切人和事都會變好，一齊為受影響的人給予愛和支持。」

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