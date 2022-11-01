超能使者首集劇評｜懸念強　解構陳展鵬、唐詩詠點解見到「666」

無綫（TVB）劇集《超能使者》今晚（31/10）播出第一集。以往劇評都提過，一套劇集的第一集尤為重要，既要吸引觀眾繼續收睇下一集也要令人明白劇集的故事內容，更要介紹角色出場。《超能使者》的第一集就做到了以幾點，甚至做得更好！



成套劇由陳展鵬按腳開始，好正！（《超能使者》截圖）

簡而精地介紹角色出場

《超能使者》開場有點特別，先是用倒敘法播出整套劇集最為關鍵的一刻，陳展鵬和唐詩詠坐小巴時發生交通意外，再由頭講起兩位主角如何由歡喜冤家開始認識，中間更隨着故事慢慢介紹劇中人物出場，例如劉佩玥是陳展鵬的老婆，伍樂怡是唐詩詠在片場的下屬，楊卓娜是唐詩詠的家姐，吳家樂是楊卓娜的無用老公等等。

唐詩詠動靜貼合劇中身分。（《超能使者》截圖）

超能力者世界觀

雖說《超能使者》是講超能力者，但並沒有一開場就安排陳展鵬和唐詩詠拯救世界，反而用整整一集篇幅去講他們的平民生活，這個做法當然形造了一個貼地的氛圍，最重要的是貼近歡眾的生活，觀眾可以毫不廢勁地代入其中。美國有《蜘蛛俠》、《Marvel's Luke Cage》，而監製、編劇則以自己方法建構了屬於TVB的超能力英雄世界。

劇中形容這個為「預感」，亦即是大家口中的「既視感」，（《超能使者》截圖）

陳展鵬遇車禍。（《超能使者》截圖）

陳展鵬和唐詩詠有預感。（《超能使者》截圖）

用既視感（Déjà vu）串埋劇情

之所以《超能使者》能夠吸引觀眾睇下一集，甚至是整套劇集，「懸念」兩個字也十分重要。在「超能力」之外，還加插了「既視感」（Déjà vu）這個概念，即是大家有時遇到某些事件或人物時，會發生一種「以前好似經歷」的感覺。以既視感解釋陳展鵬和唐詩詠避開了自己死亡事件，也預感到楊卓娜和小朋友墜樓的事。

用「既視感」串連起整套劇集。（《超能使者》截圖）

用兩個懸念勾起好奇心

當然，既視感也能夠預感到之後發生的所有事，用「既視感」串連起整套劇集。有咩用？雖然大家都知道他們有預感，但卻會好奇這個既視感或者預感怎樣得來。這個就是監製；編劇從第一刻開始種在觀眾心中的懸念。

點解係六月六日六時六分六秒？（《超能使者》截圖）

驚家庭觀眾睇漏，或者意識唔到，成套劇出現咗好多次「六月六日六時六分六秒」。（《超能使者》截圖）

驚家庭觀眾睇漏，或者意識唔到，成套劇出現咗好多次「六月六日六時六分六秒」。（《超能使者》截圖）

六月六日六時六分六秒都係關鍵！

陳展鵬和唐詩詠在撞車後均提到他們看到666，六月六日六時六分六秒。劇集沒有明示，但從他們驚訝的反應和對話中可以猜到，劇中「現在進行式」的時間並不是六月份，而是更早更早的時間。如果帶測沒錯的話，這裡又會有另一個懸念，到底在劇集中的「將來」會有什麼事情發生呢？總括來說，《超能使者》第一集是非常出色且成功的。

集數結尾當然要有啲超能力出現。（《超能使者》截圖）

陳展鵬受到刺激，超能力被激發。（《超能使者》截圖）

陳展鵬受到刺激，超能力被激發。（《超能使者》截圖）