溫兆倫曬妻女被評論「女主太一般」　霸氣警告：自己照鏡子再評論

溫兆倫2013年與小20歲內地演員趙庭結婚後一直愛得甜蜜，不時在社交平台放閃，分享天倫之樂，是網友公認的好丈夫、好爸爸。日前，他在抖音曬出多張妻女的照片，感慨發文：「只要能讓你們一輩子幸福！讓我再難受委屈的人和事我也會挺住的！放心吧！#夫妻 #家庭 #一家人在一起就是幸福 #溫兆倫。」



溫兆倫曬多張妻女相感觸發文。（網絡截圖）

+ 28

原本是幸福溫馨的畫面，不料有網友留言：「女主太一般了」，令溫兆倫忍不住回覆：「人與人之間的尊重非常重要！你可以說我醜，我警告你不要再評論我的家人！請你自己照照鏡子再評論吧！我不會拉黑你的！謝謝！」其後更將一大段評論置頂：「人與人之間的尊重非常重要！大家可以說我醜詆毀我什麼都可以但是我警告大家不要惡意評論我的家人！她們只是兩個普通人而已！我的家人是無辜的？還是因為被我連累呢？我沒有主動惡意評論過你們吧！請大家自己照照鏡子再評論吧！我不會拉黑你們的！謝謝！」

溫兆倫霸氣護妻。（網絡截圖）

對此，不少網友留言安慰溫兆倫，勸他不必理會：「敢在朋友圈曬老婆孩子的男人才是真正的好男人，永遠支持你我們的偶像」、「真令人羨慕拯救了銀河系的女人，俘獲了我小時候的男人」、「本以為溫是個花心男人，沒想到⋯好男人一枚」等。