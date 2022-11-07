車銀優「漫撕男」地位遇對手？　韓國二千萬網紅憑AI美男臉引關注

提到韓國「漫撕男」，即從漫畫中走出來的美男子，相信不少人都第一時間想起ASTRO車銀優，可是近日有位在TikTok擁超過2,200萬粉絲的網紅全昌河（전창하），因一張如AI般不真實的美貌引起關注，網民紛紛表示車銀優終遇到對手。



全昌河獲邀擔任今年《大鐘獎》的宣傳大使後成功引起關注。（網上圖片）

1996年生的網紅全昌河今年26歲，是位在TikTok擁超過2,230萬粉絲的影片創作者，IG亦擁347萬追蹤。最近全昌河獲邀成為今年《大鐘獎》的宣傳大使，他近乎完美的外貌成功引起了大眾關注。經網民起底後發現，他今年2月曾參與BL劇《First Love, Again》，當時亦曾在網絡上造成一陣討論。除了拍劇外，擅長唱歌的全昌河亦有參與人氣韓劇的OST，包括正在熱播的《千圜律師》和《Mouse》。

全昌河憑美貌和好歌喉，在TikTok擁超過2,200萬粉絲。（IG/@chang._.a）

今年26歲的全昌河目前仍未出道，正在為做演員做準備。（IG/@chang._.a）

由於網民對全昌河相當好奇，於是他日前特別拍攝了一條30秒的Q&A影片解答大家。他表示自己尚未出道，正在為演員路做準備，目前職業是一位影片創作者。至於被問到為何不以K-Pop歌手出道，他就坦言自己只是一位平凡的大學生，對偶像發展沒有太大興趣，相信粉絲都會覺得十分可惜。全昌河爆紅後，網民更發現他擁六舊腹肌的好身材，難得地找到與車銀優一樣又有實力又有完美外表的小鮮肉。

全昌河雖然只有174CM高，但單是滿身肌肉的好身材已夠吸睛。（IG/@chang._.a）

車銀優（左）似乎終於遇到對手了？（Fantagio、IG/@chang._.a）

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