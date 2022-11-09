ERROR出新節目為下月演唱會造勢　唔請MIRROR最想請郭富城做嘉賓

ERROR的ViuTV新綜藝節目《ERROR自爆96小時》將於下星期日晚上八點半首播，四位成員肥仔（梁業）、Dee（何啟華）、193（郭嘉駿）及保錡（吳保錡）今日（9日）現身九龍灣出席記者會宣傳，向來愛在節目爆粗的他們一同表示，不擔心節目尺度不適合於合家歡時段播放：「我哋要拍嘅都拍晒落去，要講嘅都講晒，但我哋都唔擔心，因為會剪㗎嘛，所以驚嗰個係導演！」



（陳順禎 攝）

肥仔早前在Instagram上載自己在《季前賽》中所影的「裸照」，卻因為疑似太色情秒速被IG以「違反成人性誘惑守則」將照片刪除令網民笑爆嘴，今日他又再被三位好兄弟出賣，193投訴肥仔「成日攞個蘑菇出嚟䬎人」，保錡和Dee都忍不住加把嘴踢爆肥仔拍攝時經常除衫只穿三角褲，令攝影師要「就住就住」只影上半身兼不斷被工作人員提點「八點半八點半」，對此肥仔坦言好無辜：「我條底褲不知幾長，四角嚟㗎大佬！」

肥仔會否再「違反成人性誘惑守則」？（陳順禎 攝）

Dee希望可以透過節目呈現出最立體的ERROR給觀眾看。（陳順禎 攝）

今次ERROR的節目標榜是純純粹粹的談心，沒有任何譁眾取寵的內容，希望進行一個大膽的實驗用全新的方式去進行心靈交流，提到淚腺最發達的成員是誰，四子一致評定是193，整個節目至少哭了20次：「不嬲都係一個好感性又性感嘅人，唔知點解我聽到啲嘢就會喊，我感情好豐富，所以係好易喊。」

193直言自己確實最眼淺。（陳順禎 攝）

保錡笑言最想請到韓國男團BIGBANG隊長G-Dragon做嘉賓，但應該沒什麼可能。（陳順禎 攝）

ERROR下月16日至18日將會於九展舉行一連三場的演唱會，提起嘉賓人選，四子一同誇海口稱想邀請岩士唐、G-Dragon及已故巨星米高積遜，肥仔更跪地表示非常渴望能夠請到郭富城，三位好兄弟即馬上幫口：「城城求下你，我隊長好喜歡你，你係佢偶像，佢真係好想跟你學跳舞！」至於會否再次邀請ERROR首次開騷的演唱會嘉賓MIRROR，Dee笑言：「我哋睇唔起佢哋，係肥仔要我咁講㗎！」肥仔即投訴：「你又屈我！」保錡和193擔心得罪萬千MIRROR粉絲，即時割席：「係阿Dee講㗎括號唔該，我好尊重MIRROR每位成員，I love MIRROR！無論係上弦定下弦都係！」

ERROR四子一同接受傳媒訪問。（陳順禎 攝）