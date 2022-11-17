TVB娛樂新聞台女主持發問唔用腦　郭富城秒回：我頭先咪講咗囉!

賴彥妤雖然全程企喺郭富城身邊，但似乎完全冇留意對方講嘢。（影片截圖)

無綫近年安排不少落選港姐入《東張西望》或《娛樂新聞台》做外景主持，當中包括梁敏巧、黃婉恩、何沛珈、廖慧儀等人。

只要你唔尷尬，就唔會有人尷尬。城城都忍唔住望一望呢位「出色」主持。（影片截圖)

郭富城昨晚(16日）現身海港城擔任亮燈嘉賓，接受訪問時被問到會否有聖誕外遊計劃，城城表示會有一至兩日的假期：「我除咗會扮聖誕老人之外，今日出席海港城儀式，裡面有好多獨角獸、好靚嘅聖誕樹、好靚嘅燈飾，加上可以籌款，作為daddy，我會帶我啲小朋友同屋企人嚟呢度打卡，到時喺呢度見啦。」城城講完之後，企喺佢身邊嘅無綫娛樂台主持人賴彥妤隨即問：「會唔會帶埋小朋友……」到底呢位主持人係被城城嘅顏值吸引到耳朵暫時性失聰，抑或真係完全冇留心聽書呢？反正城城嘅答案係「我頭先咪講咗囉」再望一望呢位女主持，然後表示「我頭先講咗，我會帶我小朋友、我屋企人、太太一齊嚟呢度，因為我小朋友好鍾意……（下刪一百字)」

賴彥妤今年獲安排到娛樂新聞台做主持。（IG圖片 )

全程心心眼望住城城嘅賴彥妤，之後又問「TVB台慶聽話你係會返去做表演嘉賓，係咪真？」，城城表示自己係TVB出身，並提到「我聽到消息話今年台慶有當年我訓練班嘅老師出現，其實已經退咗休，我好希望見到佢哋。至於你話有咩活動，尊重返TVB啦，留返TVB公布。」畫公仔畫出腸，但賴彥妤似乎極為唔多滿意答案，再追問「即係confirm嗰日會出席嘅？ 」城城答佢一句「到時你咪知囉」都算風度十足了。

今年5月，問完姜麗文如何慶祝母親節後，應該係有同事提醒，賴彥妤一臉惶恐望向鏡頭外。(影片截圖)

28歲嘅賴彥妤(Vivienna)參選過2021年度香港小姐競選，於廿八強止步，其後被安排到無線娛樂新聞台做主持，今年5月時，曾追問姜麗文如何慶祝母親節，但由於姜麗文父母早已離異，生母梁盛子在她一歲已離家，梁盛子在2016年離世時，有指姜麗文同哥哥姜文杰未有到加拿大出席喪禮。訪問片段曝光後，唔少網民都認為賴彥妤完全唔做功課，幸好姜麗文未有太過介意，並大方回應：「母親節會同爸爸一齊慶祝，因為都有好幾年爸爸做單親。」