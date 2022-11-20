佘詩曼為母慶祝70歲大壽　早年喪夫獨力養大三兄妹

現年47歲的佘詩曼是出名的孝順女，佘詩曼媽媽Lily在70年代曾擔任港台DJ，但在阿佘年僅5歲的時候，爸爸因交通意外離世，佘媽媽要獨力湊大阿佘三兄妹。為報答媽媽養育之恩，阿佘一向好孝順，年前豪花逾3500萬買下位於西貢的兩棟獨立屋，一棟用來自住，另一棟是送給媽媽和哥哥居住，讓媽媽可以安享晚年。

佘詩曼每年都會同媽咪慶祝生日，兩母女感情要好。（ig@charmaine_sheh）

今年係佘媽媽70歲生日，梗係要搞大佢。（facebook@汪曼玲 《快拍.曼鏡頭》）

今年是佘媽媽Lily的70歲大壽，佘詩曼為讓媽媽有一個難忘生日，筵開16席擺壽宴，除邀請自己好姊妹周家怡外，其他都是媽媽的好朋友，當中包括馬海倫、吳麗珠、呂有慧、羅艷卿等，連古天樂媽媽都有出席。資深傳媒人汪曼玲在社交網上載壽晏盛況，一頭型格白髮的佘媽媽開心滿場飛，與親友合照，又食壽包和切「壽」字大蛋糕。而一身紅噹噹的阿佘就拎住咪發言，氹得媽媽開懷大笑兼拍手掌，還親吻媽媽面珠一啖，場面溫馨。

佘詩曼5歲喪父，爸爸因為一場交通意外不幸離世，而阿佘還有一個哥哥和一個弟弟，佘媽媽Lily獨力撐起頭家，母兼父職湊大三個仔女，還供阿佘到瑞士留學修讀酒店管理課程，實在不容易。而佘詩曼自幼已經好生性，會自動自覺溫書；為讓媽媽不感孤單，更一直陪媽媽瞓覺直至她十幾歲到瑞士留學，真的很乖！

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