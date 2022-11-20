開心無敵獎門人｜陳山聰會錯意「老母炒蟹」　急問：講唔講得㗎？

《開心無敵獎門人》今晚（20/11）邀請了《超能使者》隊陳山聰、劉佩玥、劉穎鏇、林子善、張國強、楊卓娜 和 poker隊 郭偉亮、劉浩龍、方力申、王灝兒、陳欣茵、黃紫恩 等人上節目。這幾位不止演技、做綜藝節目了得，原來也相當玩得和搞笑。



方力申好勁呀！（《開心無敵獎門人》截圖）

方力申喊冤是因為感染過新冠所以有腦霧。（《開心無敵獎門人》截圖）

好笑。（《開心無敵獎門人》截圖）

當「獎門人」曾志偉宣布玩「開心無敵我最勁」時，方力申就馬上企起身要求身先士卒，另一邊就派出劉佩玥出戰。當時的方力申還十分神氣，正當觀眾都以為有一場精彩決戰之時，怎料第一下方力申就舉出了一隻食指，大喊「1！」就這麼簡單地落敗了。就連他的隊員也忍不住作勢踢他，大喊：「有冇搞錯呀你？」不過另一隊亦毫不輸蝕，林子善也不相伯仲。

林子善一點都唔弱。（《開心無敵獎門人》截圖）

方力申毫無難度地贏了。（《開心無敵獎門人》截圖）

隨後「獎門人」曾志偉更安排兩個「大舊衰」對戰，林子善竟舉出了一個拳頭大喊「1！」真是笑料百出。

陳山聰被消音。（《開心無敵獎門人》截圖）

來到「開心無敵口噏噏」更是充滿笑料，遊戲由林子善口講熒幕的字，再由陳山聰估字。可能由於是發音加上口型相似，陳山聰在第一次讀出「老母炒蟹」時誤讀出粗口，後期還需要消音處理。

陳山聰會錯意。（《開心無敵獎門人》截圖）

之後林子善用炒物件的手勢配合口型讀出「老母炒蟹」，陳山聰又再一次會錯字，望一望自己褲襠位置，問道：「講唔講得㗎？」至於當時陳山聰在想什麼呢，大家就只能意會了。

陳山聰會錯意。（《開心無敵獎門人》截圖）