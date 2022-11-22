劉愷威與內地女星李曉峰拍拖　劉丹唔敢同孫女講：佢爹哋返嚟先講

劉愷威早前被影到與內地女星李曉峰十指緊扣現身北京機場，大方宣布有新戀情，劉愷威回應傳媒時，表示與李曉峰相處很夾，完全難掩蜜運中的喜悅。

劉愷威大方承認戀情。（劉愷威微博圖片﹑李曉峰微博圖片）

劉愷威﹑李曉峰最近傳出緋聞。（微博圖片）

今日（22/11）劉丹出席《愛回家之開心速遞》的宣傳活動，接受《香港01》訪問，首次回應兒子劉愷威的新戀情，丹爺對於愷威有新女朋友大感開心，笑到見牙唔見眼表示：「期望咗呢一日都期望咗好耐，終於等到有好消息啦，頭先啲朋友都問我，嘩你呢幾日，個啲笑容特別燦爛左。」

丹爺就透露暫未有機會見吓曉峰真人，不過好滿意曉峰！（梁碧玲攝）

不過丹爺就透露暫未有機會見吓曉峰真人，不過愷威有發戀愛照給丹爺看。至於愷威的新對象，他就十分滿意：「我個仔滿意，我就一定滿意，而家睇佢個樣都非常之開心啦，我當然戥佢開心啦。」被問到會否希望他們成家立室再生過孫仔時？丹爺就話隨緣啦：「一切隨緣，佢哋自己做佢哋鍾意做嘅野，咁我哋都係只有支持佢，所以唔會參加咩意見。」

丹爺唔知新年可否見到凱威帶女朋友返嚟過年。（梁碧玲攝）

至於劉愷威與前妻楊幂所生的女兒小糯米，暫時未知爸爸已有新戀情，丹爺希望由愷威親自向女兒交代：「未講啊，我本來想講，但係糯米嫲嫲就話，不如唔好講啦，等佢爹哋返嚟自己講，咁我又係喎，爹哋同佢講就仲好啲，因為我而家同佢講，始終我都係另外一個人，可能講到佢哋都唔係好明白咩事，咁不如等佢爹哋返嚟先講，咪仲實際啲親切啲！（你覺得小糯米聽到會有咩反應？）扭計就應該唔會㗎喇，應該都係開心㗎。」

小糯米未知爸爸有新歡，丹爺希望愷威親自向女兒交代。（梁碧玲攝）

另外，被問到新年劉愷威會否帶新歡返港探親？丹爺皺晒眉頭表示：「愷威我就知道佢過年前應該做晒啲嘢，佢就可以返到嚟，咁佢女朋友而家仲，仲有咩工作未做得完呢，咁唔可以劈低啲工作唔做就返嚟，咁要等佢一齊做完，能夠計唔計算得到啲時間咁準呢，咁我就唔知啦。」