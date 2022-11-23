世界盃｜墨西哥Sam哥神撲12碼　網民狂祝吳鎮宇：金手套非你莫屬

FIFA卡塔爾世界盃2022賽事進行得如火如荼，在今日（23日）凌晨播出的墨西哥對戰波蘭的賽事中，有「墨西哥吳鎮宇」稱號的37歲墨西哥門將奧祖亞（Guillermo Ochoa）神救撲出12碼，為墨西哥力保不失以0：0賽和波蘭隊，賽後他更被評選為最佳球員（Man of the Match）。由於「墨西哥吳鎮宇」表現的出色實在太過出色，就連貨真價實的吳鎮宇亦連帶受到注目，不但登上微博熱搜，更令不少網民誤以為他真的有參與世界盃而湧到其微博留言祝賀。



墨西哥門將奧祖亞又有「墨西哥吳鎮宇」的稱號。（Getty Images）

吳鎮宇都上埋熱搜。（吳鎮宇工作室微博）

墨西哥門將奧祖亞因與吳鎮宇實在太似樣的關係，其實早於幾屆前的世界盃早已在香港「爆紅」，再加上近年吳鎮宇北上發展在內地人氣再次暴升的關係，令香港和內地的網民於賽前已經非常期待「墨西哥吳鎮宇」的表現。最後他亦未有令大家失望，將波蘭球星利雲度夫斯基的12碼撲出，不但被官方評選為該賽事的最佳球員（Player of the Match），亦隨即以「吳鎮宇神撲」登上微博熱搜。

奧祖亞將波蘭球星利雲度夫斯基的12碼撲出。（Getty Images）

「吳鎮宇神撲」登上微博熱搜。（微博圖片）

大批網民湧到吳鎮宇的微博留言，當中還有人以為吳鎮宇真的去守龍門了：「宇哥，你昨晚神撲波蘭點球（12碼）絕了」、「拍戲就夠忙了還得去客串守門員」、「哥你撲球上熱搜了」、「鎮宇哥厲害」、「恭喜」、「金手套非你莫屬」。

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