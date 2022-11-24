一文睇清「六公館疑似捉姦片」事件　發酵3日涉多位KOL林作都抽水

「六公館疑似捉姦片」於日前開始在網上瘋傳，疑似拍片者六公館老闆Simon Choi於半夜登門，被攝者男女還正於熟睡之際，女方KOL Alva揭起被鋪下半身還是赤裸狀態。據報道指，Simon Choi與Alva有感情糾紛，事後Alva發文表示一早與Simon Choi分手。事件發生不足一日，「花生已經一地都係」，其後於網上指Coffee（林芊妤）出席富貴飯局的Sean Lam也加入戰團抽水，還引出了抽水界KOL林作。



「六公館疑似捉姦片」於近日瘋傳，被拍Alva事後於網上澄清早與拍片者Simon Choi分手。（IG圖片）

事件源於11月23日於網上瘋傳一段疑似捉姦片開始，片中被拍者男女躺在床上，疑似是拍片者Simon Choi的第一半KOL Alva與另一名疑似電訊公司高層大被同眠。拍片者Simon Choi更質問片中男子：「你邊位呀？你先走啦。」而KOL Alva揭開被時則下身全裸。

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片段於網上瘋傳後引來大批網民討論以及傳媒報道，其後KOL Alva就於IG上發文自辯，表示自己早於10月份已與Simon Choi正式分開，並正準備搬屋。她回覆《香港01》指：「已澄清 不再作回應 不要助紂為虐（前男友報復，你會追究嗎？）不會 不作回應了）」。澄清中亦指出，涉事時正值搬屋中，並未更換大門門鎖：「我唔想做到咁核突要換鎖令你上唔到」。

片段瘋傳後Simon Choi又於IG Story呼籲網民不要傳閱。（IG圖片）

相隔不足一日，Simon Choi亦於IG上回應瘋傳短片：「大家都一定經歷過唔同嘅感情問題，唔好再SHARE喇！」其後，Simon Choi的前女友（片中女方）KOL Alva又再發文回應，貼出多張Whatsapp對話以及回應，疑似暗示自己曾遭Simon Choi暴力對待和騷擾。

發酵約兩日後Sean Lam出面表示：「認識男主角超過十年」及「細說前度女友的閨密男友」，更爆自己與Coffee一早認識。（IG圖片）

「六公館事件」瘋傳約一日後，11月23日，早前於網上爆料指Coffee（林芊妤）的「爆料王」Sean Lam加入，以「綠公館」為題與網民玩「你問我答」。Sean Lam更表示：「認識男主角超過十年」及「細說前度女友的閨密男友」。Sean Lam回答網民的提問時指Simon Choi只是六公館的其中一位股東，並不是外界的說是六公館老闆，更大爆其他股東看不順眼Simon Choi很久。回答網民疑似捉姦男Simon Choi與疑似片中女主角KOL Alva更不是夫妻：「沒有結婚，只是一齊三個月，條片佢由月頭已經周圍send比啲囡（女）。」

Seam Lam與網民的「你問我答」。（IG截圖）

其後Sean Lam再爆另一位KOL 貝依霖「有老細包養」。（IG圖片）

11月23日Sean Lam再於網上表示自己與與主角已經認識超過十年及暗示該段影片是他本人自己發放出去等。同時，他又爆料指另一位KOL 貝依霖又貼出「有老細包佢，貼錢包小鮮肉」，貝依霖其後回應事件：「其實好多人都話識我㗎，嗰啲朋友嘅朋友，我連電話號碼都冇 ，又無單獨食過飯，可能唯一見過都係一大班人，唔知點解突然就好似同我好熟，講我好多嘢似層層咁。」她也回覆《香港01》：「我IG要回應已經回應晒啦 , 不再另作回應 , thank you」。

林作發文抽水指Sean Lam是他的弟子：「Sean受我啟發，這次成功，則是無容置否。」（網上圖片）

同時，Sean Lam又貼出合照，反駁早前爆Coffee（林芊妤）表示與他不認識的事。在貼文傳出後，林作又再加入抽水寫道：「實不相瞞，Sean Lam 可以說是我的弟子。這次搞到了Coffee姐，真不好意思。但Sean受我啟發，這次成功，則是無容置否。這就是我的實力。」於11月24日下午6時多，Coffee（林芊妤）於IG Story回應Sean Lam，寫道：「看來你是真的很想認識我？但sorry我真的不認識你，對你完全沒有印象」。更表示相片的男人並不是Sean Lam，而是她10年前的男朋友「Dan Pan」。

Coffee（林芊妤）再貼文表示相中男人是她多年前男朋友，並不是Sean Lam。（IG截圖）

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