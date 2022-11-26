徐子淇細妹嫁富商生活低調　素顏眼鏡Look出席名媛聚會打扮極樸素

徐子淇（Cathy）在2006年與香港四大地產商恆基兆業創辦人李兆基二子李家誠結婚，婚後先後誕下四名子女，被外界封為「千億新抱」的她躋身豪門貴婦圈，不時與一班名媛好友聚會。不過在過去一年，Cathy變得愈來愈低調，鮮少出席公開活動，直至早前才陪老公現身科大動土儀式。而Cathy細妹徐子欣就更為低調，婚後專心相夫教子的她甚少公開露面，日前名媛毛國靖相約幾位好友一起過感恩節，她在IG Post出合照，相中所見，戴着黑框眼鏡的徐子欣打扮樸素，斯斯文文，與平日形象光鮮亮麗的家姐大不同。



毛國靖（右一）相約林青霞繼女邢嘉倩（左一）、馮靈針（左二）及徐子欣（右二）一起過感恩節。（IG圖片）

徐子淇早前陪老公李家誠現身科大動土儀式。

雖然徐子欣外形不如家姐出眾，但據知她讀書成績優異，同樣嫁給了一位富商，當時婚禮筵開40席，婚後徐子欣過上了優越的闊太生活，不時出席名媛貴婦聚會，與林青霞繼女邢嘉倩、林建岳女兒林恬兒等是閨蜜。

徐子淇細妹徐子欣甚少公開露面。（視覺中國）

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當日出席聚會的還有林青霞繼女邢嘉倩及馮靈針，邢嘉倩是邢李㷧與前妻張天愛的長女，當年林青霞與邢李㷧結婚時，邢嘉倩只有6歲，她曾在接受訪問時直言一開始與繼母並不親近，但林青霞將她視如己出，兩人關係逐漸變好，邢嘉倩更公開大讚林青霞是最好的繼母。2013年邢嘉倩投資過千萬開設幼兒教育中心，繼母林青霞及媽媽張天愛都有到場支持愛女，兩人更大方相擁合照。邢嘉倩與外籍銀行家男友Lloyd育有兩個小朋友，但至今未登記結婚。雖然未婚生女惹來不少流言，但邢嘉倩就不以為然，而榮升外婆的林青霞亦十分開心有兩個混血外孫。

邢嘉倩與外籍銀行家男友Lloyd育有兩個小朋友。（IG圖片）