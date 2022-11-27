陳卓賢盧慧敏結束兩年情　重溫甜蜜點滴拍劇定情Ian曾公開放閃

MIRROR成員陳卓賢（Ian）今日（27/11）傳出與模特兒盧慧敏（Amy Lo）和平分手，結束兩年情，他們一直被外界看好而且獲得無數粉絲的祝福，分開難免令人感到可惜。Ian於2020年拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》時認識Amy，私下相處發現她的優點以及合拍之處而愛上對方，隨後公開認愛並愛得低調。鮮有在社交平台放閃的二人，曾因Ian的一個留言引起哄動，當時不少粉絲高呼：「閃盲啦！」雖然他們無緣成為情侶，不過仍是好友的二人相信會在複雜的世界繼續互相扶持，以下立即重溫Ian和Amy的相識經過。



Ian和Amy Lo因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》而擦出愛火花。（《無限斜棟有限公司》劇照）

Ian和Amy於2020年因合作拍攝ViuTV劇集《無限斜棟有限公司》而相識，Ian更在劇中獻出螢幕初吻，不少粉絲認為他們是一吻定情。直到2020年12月，有網民影到他們出現在中環碼頭，而且拖着手態度親暱令戀情曝光，其後花姐回覆傳媒時承認Ian和Amy的戀情，而Ian亦強調不會因為拍拖而影響工作。

MIRROR成員近一年有3人分手 成團而家只有2人認拍拖

Ian和Amy認愛後首次同場出席活動。（資料圖片）

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二人公開認愛後愛得相當低調，鮮有在社交平台放閃。其中一次是在《無限斜棟有限公司》開拍一周年時，Amy在IG限時動態上載她與Ian及黃定謙受訪的照片，並引用男友在演唱會上的說話寫上：「世界很複雜，希望我們都能用吃奶的力去保持無邪、保持善良」，粉絲看後坦言非常感動，亦希望他們能夠一直互相扶持。

照片中，Ian在談及自己的新歌，而Amy和黃定謙則有旁細心聆聽並面露笑容拍手恭喜Ian，不少網民認為Amy罕有隔空放閃。（IG/ @lqamy）

而另一次的「閃光彈」就發生在今年2月，當時Ian剛好推出歌曲《留一天與你喘息》。MV中，他與袁澧林（Angela）雙雙扮演精神病患者，縱然被世界標籤為異類，但只要有對方在身邊便覺得安心。Amy隔日後在IG發文，提到願各位都能找到「可以一起瘋狂，笑着世界瘋狂的人」，Ian罕有隔空放閃留言說：「I think Ive found one（我想我找到了）」。不少粉絲直言被「閃盲」，亦戥他們能夠遇上彼此而開心。每當兩位出席活動談及對方時，總會露出甜美笑容，讓人更嚮往這種低調卻簡單甜蜜的愛情。無緣成為情侶，但仍然是好朋友，換個身份繼續扶持彼此，願Ian和Amy都能在複雜的世界找到對的人。

Ian的一個留言成功閃盲Hellosss紛紛留言指：「閃盲啦，要幸福呀」。（IG/ @lqamy）