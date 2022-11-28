樂隊Zen主唱黃和興回春近照曝光　爆加盟新公司出新歌開個唱復出

樂隊Zen由主音黃和興、低音結他手鄭偉鴻、結他手鄧明輝、及鼓手關禮琛組成，1995年出道，當年奪下叱咤樂壇生力軍組合金獎，1999年攞過叱咤樂壇組合銅獎，惟2000年後便未有再發表新歌，成員仍在音樂圈從事幕後工作。主音黃和興則移居馬來西亞，2018年曾亮相《流行經典50年》，2020年接受ViuTV節目《港男入贅手冊》訪問，又不時在YouTube拍片分享大馬生活點滴。

Zen樂隊主音黃和興。 (影片截圖)

日前黃和興偕友人聚會，友人於Facebook曬出合照，只見黃和興依然一頭長髮，比起之前上鏡時瘦了許多，臉容飽滿精神，皮膚狀態勁好，似是突然回春回到20年前，看來在大馬食好住好，生活相當不錯！

黃和興Keep得好好！（Facebook圖片）

友人發文指：「細個好鍾意聽佢首歌，I remember you，能夠一齊食飯真係好開心」，不少人仍記得黃和興當年的大熱歌《I remember you》；又有人讚黃和興Keep得好好。

（Facebook圖片）

實際上，黃和興移馬後生活優越舒適。當年黃和興有感在樂壇發展平平，決定淡出幕前，轉行做零售和地產，不時被客人認出，心裡不好受。他受訪時又坦言自試過「冇飯食」，「好陰公嘅日子，我去朋友屋企住，得一袋紅白藍袋，因為沒工作，收入好緊張，一日只可以食三個菠蘿包，試過有朋友去商場做展覽，幫手看檔，看完七日，我終於收到錢可以買飯食。」

樂隊Zen的《I remember you》MV。（YouTube影片）

黃和興和太太3年前選擇投資移民大馬，在當地開珍珠奶茶飲品店及置業，生活逐漸步上軌道。他在《港男入贅手冊》介紹位於豪宅區的安樂窩，1500呎只是屬於基本款，家中不但寬敞，家傭房間設有獨立的洗手間，露台更遙望雙子塔，是睇煙花靚位，而租金只需約7000元港幣，令人羨慕！黃和興今年8月受訪表示，已簽約加盟新娛樂公司，打算再出歌兼開個唱，但Zen未有計劃再會合體。

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