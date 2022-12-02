內地95後四小花出爐　趙露思爆劇不斷關曉彤影視雙棲資源最TOP

內地近幾年有不少95後演員崛起，好似趙露思、周也、章若楠、虞書欣、張婧儀等，早前網絡發起95後四小花投票選舉，日前結果正式公開，趙露思、虞書欣、、宋祖兒、關曉彤分別以綜合推薦率62.14%、53.13%、49.51%、48.69%成為「95後四小花 」。該結果由新浪娛樂聯合電視臺與視頻平台、文娛媒體、微博大V以及網友共同推薦，各部分推薦率占綜合推薦率比重均為25%。



95後四小花出爐。（微博圖片）

98年出生的趙露思樣貌甜美可愛，憑藉2020年主演的小成本古裝劇《傳聞中的陳芊芊》走紅，同年播出的劇集《我，喜歡你》討論度亦不俗。去年與迪麗熱巴合作《長歌行》話題更一度勝過迪麗熱巴，今年推出的兩套古裝劇《且試天下》、《星漢燦爛·月升滄海》口碑收視也不錯，尤其是後者，單日播放量達2至3億，躋身騰訊視頻今年爆款劇行列，加之趙露思演技自然生動，因此一直被大家視為95後頗有潛力的小花。

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今年27歲的虞書欣通過2020年的電視劇《下一站是幸福》嶄露頭角，隨即參加選秀《青春有你2》因做作的性格話題不斷，人氣高企，最終以第2名的成績成為限定女團「THE9」成員。今年以愛情劇《兩個人的小森林》、仙俠劇《蒼蘭訣》爆紅，人氣高企。

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同樣出生於1998年的宋祖兒是童星出生，五官立體精緻，雖然並不高產，也不行流量路線，但演技備受認可。

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四位當中演戲經驗最豐富的要數關曉彤，由4歲半童星出身至今25歲，一路拍戲拍到大，國民度不錯之餘，手握白玉蘭獎最佳女配角，且影視雙棲，在綜藝方面也佔有一席之地，算得上是95後中的TOP。