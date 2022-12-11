四太梁安琪帶新抱現身澳門　傳有意讓奚夢瑤接手賭王家族酒店管理

內地超模奚夢瑤與何猷君結婚後相繼誕下一子一女，生活幸福美滿，而奚夢瑤亦減少出席公開活動，安心過少奶奶生活。早前有網民在澳門一間酒店偶遇奚夢瑤同四太梁安琪，四太更大方合照，毫無架子，獲網民大讚非常親切：「到了大堂附近遇到了梁安琪女士，雖然平時只是見過照片，但還是一眼就認出本人來啦！人很Nice！後面又看到奚夢瑤也下來了，雖然戴着口罩，但她真的又瘦又白哦！只不過我抓拍的不太完美。」



有網民在澳門一間酒店偶遇奚夢瑤同四太梁安琪，四太更大方合照，毫無架子，獲網民大讚非常親切。（小紅書圖片）

相中所見，當日四太身穿休閒運動服，她在與小朋友合照時更主動踎低彎腰，相當貼心。據知這間酒店是位於澳門上葡京的奢華酒店THE KARL LAGERFELD，由已故時裝界大師「老佛爺」Karl Lagerfeld親自操刀室內設計，屬於賭王何鴻燊家族旗下酒店。今次四太帶埋新抱奚夢瑤一起前來，不少網民都猜測是為了親自帶她視察酒店，並計劃讓奚夢瑤逐步接手酒店的管理，看來奚夢瑤已經得到奶奶的認可，在何家的地位已經坐穩。

何猷君與老婆奚夢瑤、媽媽四太梁安琪及外父、外母一起出席畫廊開幕禮，首次公開三代同框合照。（微博圖片）

為賭王家族誕下長孫的奚夢瑤，成功為何家開枝散葉，何鴻燊更為孫仔起名何廣燊，可見對長孫的重視。而奚夢瑤與何猷君婚後亦非常恩愛，兩人經常被影到帶埋一對仔女出外遊玩，十足十模範家庭。嫁入豪門的奚夢瑤不時在社交平台大曬貴婦生活，羡煞旁人，成功在何家站穩腳步的她上個月更帶同父母出席畫廊開幕禮，可見她愈來愈受重視，難怪引來外界猜測她有望接手賭王家族的產業！