GQ年度人物 | 關曉彤紅地氈造型一雪前恥　騷纖幼長腿驚艷全場

時尚雜誌《GQ》中國版每年年尾都會舉辦大型活動「智族GQ MOTY年度人物」，由於最近內地多地爆疫情，因此不少明星包括楊冪、倪妮、白敬亭等都缺席今次盛會，但仍有關曉彤、Janice Man（文詠珊）、王一博等助陣。



今年25歲的關曉彤以一雙美腿著稱，奈何紅地氈造型總是差強人意，被網友冠上最識得「揚短避長」的女星。不過，今次她一雪前恥，再度選擇Valentino，一襲2022秋冬成衣系列黑色露肩連身裙簡約不簡單，凸顯出纖幼筆直長腿，復古優雅，驚艷全場。

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同樣選擇Valentino的還有Janice Man，她身穿2023度假系列珠片吊帶長裙與斗篷，在燈光的照耀下bling bling，靈動率性，溫婉與霸氣並存，相當搶眼。

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有別於去年直播，今年採用錄播形式，整個活動54分鐘左右，當中約20分鐘是明星行騷，但與去年不能同日而語，除了沒有迪麗熱巴、Angelababy、超模劉雯等話題女星之外，內場打光、運鏡也被詬病，加之不少明星選擇黑色禮服，在backdrop影相慘與背景融為一體，因此招致很多負評。

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