東張西望｜單程證婦欲在公屋上加名　夫離世仍未加到批房署欠靈活

昨晚（19日）的《東張西望》講到一名移港內地人梁太於2018年下嫁香港人梁生，但早年因為疫情關係而分開兩地，直至去年梁生因為患上重病，所以梁太以單程證來港照顧梁生。但因為房署的種種限制令梁太一直未能將名字加到梁生的公屋戶籍上，直至梁生離去都未能完成手續，梁太想留著梁生的公屋，但房署表示要將公屋收回。

梁太想留著梁生的公屋，但房署表示要將公屋收回。 (節目截圖)

梁太2014年帶著女兒認識了港人梁生，但一直未敢發展，直至2018年女兒接受了梁生後才敢發展。2018年梁生與梁太於香港結婚，梁太之後便申請單程證來港定居，這段期間梁生夫婦二人都會中港兩邊走，但因為疫情爆發，梁太只能透過視像電話與丈夫聯繫。好景不常，梁生於去年10月發現腦部有腫瘤，之後確認為腦癌，持雙程証的梁太來到香港照顧丈夫，梁生之前一直都自己一個人住在劏房，而有病後出入不方便，梁太替丈夫申請綜援，社工亦協助他們申請到體恤安置，今年6月搬入長沙灣邨公屋。

梁太2014年帶著女兒認識了港人梁生，但一直未敢發展 (節目截圖)

梁太亦隨梁生搬入公屋單位，但因為梁太當時只是持雙程証未有香港身份證，所以一直都未能在公屋上加入梁太的名字。在11月時梁太已經有「行街紙」但仍然未獲批香港身份證，所以房署表示未能加入梁太一名：「佢話間屋係佢（梁生）個名申請，其實一直都係我搞，點解話加我個名會咁難？」梁生當時因為情緒激動一直在敲打自己的頭，梁太見狀立即叫救護車把梁生送院，原來梁生的腦腫瘤復發，醫生更指梁生情況太差不能動手術處理，而梁太在梁生留院期間一直兩邊走，一邊處理房署加名事宜，一邊到醫院照顧梁生。梁太向房署表示自己的身分證即將批出，而丈夫亦重病留醫，想房署可以盡快加名。梁太指房署：「房署話要本人去簽名先可以做呢件事！」醫生指曾有例子可以請房署職員到醫院處理，所以著梁太向房署提出。梁太亦因為丈夫想見女兒，所以向醫生要求寫一封酌情信件到入境處申請女兒來港，而梁太亦把信件交予房指丈夫病重，醫生寫的酌情信，但房署因為信件不是直接予他們而拒絕為梁太處理。

梁太亦隨梁生搬入公屋單位 (節目截圖)

梁太說房署建議梁生親自到房署進行處理工作，但可惜梁生的病情已經每下愈況，已經需要「插喉」維持生命，梁太激動表示：「我先生個陣已經戴住個嘢（插喉），我話呢件事我做唔出，要佢出院我做唔到！佢（房署職員）話咁冇辦法，要佢（梁生）本人嚟！我話求你可唔可以過嚟醫院，酌情處理，佢（房署職員）都話做唔到！」梁太終於取得香港身分證後，拿著身分證與有梁生手印的授權書及醫生證明信到房署處理，但房署職員指醫生證明信上寫梁生由11月8日開始精神情況不太好，所以房署不肯批加名一事。

梁太說房署建議梁生親自到房署進行處理工作，但可惜梁生的病情已經每下愈況，已經需要「插喉」維持生命(節目截圖)

事件一直擾攘至11月25日，梁生與世長辭而梁太仍然未能加名，房署職員指梁生離世要收回公屋，但梁太因為梁生曾在這公屋生活過，想留有公屋，但房署職員指要收回公屋。《東張西望》聯絡房署查詢得到的回覆是公屋仍然要收回，但可以轉介梁太入住臨時收容中心再找社工幫忙，令到梁太感到十分傍惶。