宋慧喬新劇一改溫婉嬌俏角色化身復仇女　有意藉此轉型戲路？

41歲韓國女星宋慧喬自出道以來一直以清純溫婉形象示人，所出演的角色大部分是可愛嬌俏或知性優雅類型，多以愛情或輕鬆喜劇為主，然而，在2019年與宋仲基離婚後，她似乎逐漸開始改變，不乏網友指其在面相、妝容等方面都有所不同。



宋慧喬出道多年都保持嬌俏少女形象。（instagram@kyo1122）

由宋慧喬、李到晛等主演的Netflix韓劇《The Glory》將於30號首播，她在劇中飾演的「文東恩」是以為私立小學老師，曾夢想成為建築師，但在高中因貧困及校園暴力而被迫退學，由此展開復仇計劃。

預告片中的宋慧喬一改以往溫柔形象，不時與人發生衝突，多以眼神詮釋內心戲，暗黑感十足，與昔日角色有很大反差，令觀眾大感新鮮與期待。而在近日的發布會上，她以白色襯衫加領呔，搭配西裝A字裙亮相，腳踩一對黑色皮長boot頗為型格，可能為貼近角色，面部幾乎沒有表情，比起以前cool了不少。而劇照中，她留著齊蔭長髮，身穿全黑西裝，在妝容、表情以及穿衣風格上都變得冷峻凌厲，似乎有意藉該劇轉型，向御姐路線發展。

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除此之外，宋慧喬在早前拍攝的時尚雜志、廣告，以及出席的活動上，大多都以煙熏妝出鏡，抑或是濃黑的粗眼線，氣場比起以前強勁不少。不知道她能否藉此轉型成功呢？