廉政狙擊 | 黃智賢做反派利用太太羅霖獻身獲利　網友：毀三觀

由黃宗澤、吳卓羲、王浩信、黃智雯、胡定欣、蔡思貝等主演的邵氏劇集《廉政狙擊》於內地率先播出，好評遠超《法證先鋒5》，不止陣容強大，且劇情緊湊，被視為今年最高質刑偵港劇。



豆瓣評分算是近年為數不多的高分刑偵港劇。（微博@優酷港劇場）

除了一班主角之外，做反派的配角黃智賢與郭政鴻也相當吸睛，將笑裏藏刀、冷血無情詮釋得淋漓盡致。最新一集中，飾演黃智賢太太的羅霖也引起熱議，兩人在劇中是互相支持的恩愛夫妻，事緣為成功投標地盤，黃智賢需要人脈甚廣的太太幫手，還託付對方：「今晚靠你了。」而下一秒，羅霖竟親自獻身賄賂 「朝中人」，且就對話來看，她已經駕輕就熟，似乎不是第一次以這樣的手段幫老公。雖然這個 「朝中人」全程沒有正面，不過在後續的劇情中，被網友認出是飾演未來都會發展局企業發展總監的蔡康年。

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對於這樣的劇情，不少網友都直呼「毀三觀」，竟讓連自己的太太以肉身交換利益：「驚呆了，我一直感覺她媽咪人脈廣，原來是這種」、「真的有點碎三觀，完事了回去老公還給煮醒酒湯」，但也有網友認為很真實：「不覺得意外，反倒覺得很正常，只是我們沒怎麼接觸這樣的家庭」等。

兩人最早合作追溯至《真情》。（劇照）

除此之外，羅霖的身材樣貌也獲網友大讚，雖然已年近60，且是三子之母，但皮膚依然光滑白皙，身材玲瓏浮凸，四肢纖瘦，keep得相當好：「這個年齡的女人保養得好真的超有魅力」等。