張寶兒穿皮草被嫌老土 29歲胞妹張寶欣收藏量驚人年年換新款

為保護動物權益，近年各大時裝品牌也紛紛加入反皮草行列，對外宣布不再用任何動物皮草包括貂、狐狸、兔子、栗鼠等來製衣。近年升格做時尚達人的張寶兒（Bowie）卻反其道而行，日前與胞妹張寶欣（Boanne）出席馬場活動，孖公仔般穿搭長褸和中褸款式的皮草亮相，貴氣非凡，大合照時份外耀眼。

張寶兒和張寶欣日前出席賽馬活動，齊穿皮草亮相。（IG_bowiecheung）

張寶兒穿搭皮草現身，與穿上tube dress的岑麗香形成好大對比。（IG_bowiecheung）

張寶兒參選時已被揭是「億萬千金」。（IG_bowiecheung）

張氏姊妹分別在社交平台上載當日的合照，但卻遭網民嫌棄太老土：「別穿動物皮草，很不好的示範」、「點解着皮草？好老土！」但亦有人力撐好睇，反擊：「Beautiful Fox& Mink CoatZ，非常環保，假的就不會分解。」張寶欣的家中似乎收藏了多件名貴皮草，幾乎每年冬季都有新裝登場。

31歲的張寶兒（Bowie）和29歲胞妹張寶欣（Boanne）同是港姐出身，參選時被揭家底豐厚，父親張煌煌靠經營內衣生意起家，被冠「底褲大王」稱號。兩姊妹衣食無憂，張寶兒自從與袁偉豪結婚後，便醉心於時裝造型，除幫老公袁偉豪襯衫，又曾為《聲夢傳奇》學員擔任造型師，但卻被批評欠時裝觸覺，令炎明熹等少女變大媽！

張寶兒黑金裝配搭長身皮草，與胡楓合照。（IG_bowiecheung）

張寶兒和張寶欣有個富爸爸，衣食無憂。（IG_bowiecheung）

兩姊妹都曾參選港姐。（IG_bowiecheung）

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