《長江7號》小童星暴風成長25歲變小美人 確診自拍照靚樣成焦點
撰文：TVBS新聞網
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中國大陸疫情嚴重，不少大陸藝人都中招，前幾天章子怡宣布「陽了」，而25歲的「星女郎」徐嬌也透露自己確診，曬出自己貼著退熱貼的自拍，雖然一臉疲倦，但皮膚仍吹彈可破，精神也還不錯，有力氣開玩笑，跟粉絲分享自己開始暴飲暴食，直言：「昨天吃了小餛飩、鰻魚飯、蔬菜沙拉、冰糖雪梨不辣的麵筋涼皮、乳酪。前腳吃完雪條，後腳就餓得睡不着，只能抓堅果吃，早上又是被餓醒。」超級能吃。
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徐嬌2006年在周星馳喜劇片《長江七號》中反串小男孩走紅，現在已經25歲的她生得亭亭玉立，五官也越來越立體精緻，日前他在人氣古裝劇《星漢燦爛》中演出，飾演女主角趙露思的堂姐，清新脫俗的模樣讓觀眾眼睛一亮，不少人認為完全不輸趙露思，許多人翻出當年她在《長江七號》演出的片段，表示難以想像「周小迪」已經長這麼大了。
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