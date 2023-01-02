開心無敵獎門人｜安德尊「摑」完曾志偉扮冇事：呢個遊戲算數！

《開心無敵獎門人》星期日（01/01）可說是豪華陣容，被邀請的包括將軍澳街坊福利隊：單立文、胡蓓蔚、陳山聰、袁偉豪、張寶兒，流行都市隊：安德尊、朱智賢、姚嘉妮、譚永浩、焦浩軒，獎門人Family隊：方力申、洪天明、吳家樂、梁靖琪、湯盈盈和三哥好友隊：苗僑偉、黃宗澤、黃翠如、陳自瑤、朱晨麗。「獎門人」曾志偉的好友齊集，藝人們自然玩得投入。當安德尊（大王）和三哥苗僑偉玩遊戲「口不對心」時，安德尊更被發現出蠱惑！曾志偉揭發他出蠱惑後，更被安德尊「摑」了一下！



呢集勁好笑。（《開心無敵獎門人》截圖）

安德尊（大王）和三哥苗僑偉玩遊戲「口不對心」（《開心無敵獎門人》截圖）

事緣安德尊（大王）和三哥苗僑偉玩遊戲「口不對心」，雖然兩位在圈中一樣出名轉數、反應快，但不知道是什麼原因，兩人玩「口不對心」時就玩十分之慢，連字幕都不禁要加句「開心無敵我最勁（超慢版）」形容。玩了幾輪之後，雙方依然有來有往，然後鏡頭一轉，就見到湯盈盈和梁靖琪站在安德尊身後，拉着他的右手，下一輪安德尊口說「4」，左手也舉出了「4」字，就輸了。

湯盈盈和梁靖琪站在安德尊身後，拉着他的右手，下一輪安德尊口說「4」，左手也舉出了「4」字，就輸了。（《開心無敵獎門人》截圖）

安德尊的蠱惑被踢爆後，就出手摸一摸曾志偉的臉頰、，靜態畫面上有點像是「掌摑」。（《開心無敵獎門人》截圖）

之後曾志偉站出來解釋，他說：「他喺後諗好咗出幾多隻手指，然後另一邊就出，再用呢隻換過去。嗰隻出4，呢邊就擺兩隻手指，然後呢邊擺一隻手指，就嗌『5！』」安德尊的蠱惑被踢爆後，就出手摸一摸曾志偉的臉頰，靜態畫面上有點像是「掌摑」，不過實質溫柔得多。臉頰被輕輕撫摸後的曾志偉，像是有一點不悅，說了一句：「你搞乜嘢呀喺度？」

臉頰被輕輕撫摸後的曾志偉，像是有一點不悅，說了一句：「你搞咩呀？」（《開心無敵獎門人》截圖）

安德尊。（《開心無敵獎門人》截圖）