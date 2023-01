視帝譚俊彥(Shawn)日前上載與老婆任祉妍的甜蜜合照,並表白:「Thanks you for 8 amazing years of love and care, I love you!(謝謝你8年的愛和呵護,我愛你!)」照片中,任祉妍依偎在譚俊彥身上,極致凍齡的她少女味十足!

太少女啦!(IG/@tammerz)

任祉妍是內地遼寧人,由於從小對表演相當感興趣,任祉妍後來憑藉優異的成績考入了新加坡南洋理工大學藝術學院的戲劇系,更以全系第一名的成績畢業,後來任祉妍返回內地發展,正正因為拍劇而認識譚俊彥。

完全唔輸圈中女藝人!(IG/@tammerz)

譚俊彥受訪時提到二人在新彊拍劇,有一晚在星空下向任祉妍表白但被拒,後來譚俊彥為了花更多時間互相瞭解,搬到北京住了一年,終於打動芳心。兩人於2015年正式註冊結婚,婚後任祉妍就立刻決定為愛淡出了演藝圈。並且在兩年時間裏,先後為譚俊彥生了一兒一女,湊足了一個「好」字。

五官精緻!(IG/@yannlovepeace)

