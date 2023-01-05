鍾培生約戰劉偉健Toyz擂台隻揪　電競世界冠軍有前科曾出千、藏毒

鍾培生Toyz擂台隻揪，並於昨日（04/1）Facebook上公布將於今年於台北舉辦拳賽。鍾培生更於帖文上表示，與劉偉健Toyz對打！獲得主辦單位和贊助商令我以港幣8位數字，是次拳賽亦破了大中華區的拳酬紀錄。



軌隔七個月，林鐘大戰終於開打，鍾培生用四回合打贏林作。（資料圖片）

對於香港市民來說，「鍾培生」的大名一定聽過，但原來劉偉健Toyz對於香港人甚至是台灣人十分有名。早年香港及台灣興起一股電競熱潮，世界各地都定期舉辦遊戲比賽，而劉偉健就曾以「Toyz」一名，為「台北暗殺星」職業隊伍，於2012年贏得了遊戲《英雄聯盟》的世界冠軍。

鍾培生約戰Toyz。（截圖）

2014年，鍾培生簽下劉偉健Toyz作為他旗下「HKE」隊伍的選手，不過中間就因為合約糾紛問題，Toyz將近停賽了一年多，後來鍾培生與Toyz對簿公堂，官司持續數年後Toyz就需支付210萬和解金，換取與HKE解約。及後鍾培生再以緋謗控告劉偉健Toyz，指他所寫的自傳令外界誤會鍾培生不誠實、不尊重和剝削Toyz，Toyz最後又需賠償22萬港元。外界有不少人都認為，兩人因此而結下恩怨。

「英皇電競」電競總監Toyz為講者，講解現時行業發展提供意見。（梁煥敏攝）

2017年Toyz復出加盟英皇娛樂集團旗下之英皇電競，擔任旗下戰隊電競總監兼總教練，不過翌年6月又迅速卸下總教練職務轉任監督。退役後的Toyz亦將重心搬到台灣，開始在網上直播打機，以及經營他的YouTube頻道。

Toyz是一名知名網路遊戲實況主兼YouTuber，最近與另一位台灣知名實況主「亞洲統神」的改名事件，引起不少關注。 （圖片來源：Toyz＠Youtube）

雖然移至台灣發展，不過Toyz的名聲卻不算好，2021年9月他因為私售大麻煙彈而被捕，台灣警方更起獲200顆大麻煙彈，去年一月，有台灣傳媒報道，指他的友人相約玩德州撲克牌時輸了300萬台幣（約75萬港元），隨後Toyz被發現用塗有熒光劑的撲克牌，並使用了特殊隱形眼鏡辨識撲克牌。

Toyz的女友「奈奈」外形姣好、身材火辣，在instagram上小有名氣，有近5萬粉絲追蹤，與Toyz感情甚篤。（_yinyux/IG）

台灣當地法院於上年11月25日宣決，劉偉健（Toyz）於審理期間認罪，辯護律師主張當事人是香港人，不熟台灣法令，希望法庭從輕量刑。案件於當日上午一審宣判，劉偉健未出庭，台中地方法院裁定他6項罪名成立，入獄4年2個月，可上訴。