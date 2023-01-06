有種好男人劇透｜趙希洛尷尬似有隱秘　曹永廉隨時戴綠帽？

《有種好男人》第十集劇透



《有種好男人》上集講到，日正（馬德鐘飾）用成林（吳偉豪飾）電話痛斥其母教子無方。子澄（李佳芯飾）目睹麗欣（陳庭欣飾）到保安公司找日正派喜帖，更擁吻日正求復合。子澄向日正表示，自己之前親吻他只是一時衝動……日正想找回子澄之前給自己的鈕扣，動氣罵錯了飛雲（陳自瑤飾），反思自己有時處事太主觀，會讓他人受傷。日正為之前的事向成林及其母道歉。日正聽從飛雲教路，大膽追求子澄，送花示愛，道明心跡，惟突然得知子澄只喜歡有生命的鮮花，幾經轉折想要截停送花的人……

兩人開始有啲嘢。（劇集截圖）

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以下內容有劇透！！！

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《有種好男人》最新一集講到，日正再接再厲，親自送盆栽給子澄，坦言自己受成長經歷影響，致性格缺點處處，望子澄接納自己，豈料子澄也坦言曾經結婚生子，日正當場呆著。待日正再找子澄，表示自己能夠接受此事時，又再震撼得知子澄兒子身份……成林受傷，日正送他到急症室，二人有默契地隱暪事件，更嘗試做朋友。飛雲在保安公司偶遇中學師姐莊雅生（趙希洛飾），雅生狼狽地躲避丈夫符駿（曹永廉飾）的助理高瑞祥，不慎遺下手機。飛雲歸還手機給雅生，雅生和盤托出與瑞祥的往事……隨時係初戀，唔通符駿要戴綠帽？

李佳芯大爆秘密。（劇集截圖）

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