郭可盈回娘家有望？　只要曾志偉肯出山：唔好做母子就得

《萬千星輝頒獎典禮2022》昨晚（09/1）圓滿結束！由陳山聰、江美儀勇奪視帝、視后，《下流上車族》成為TVB 2022年最佳劇集。節目除了娛樂性豐富，特別是林敏驄爆肚的一部份，出席的頒獎嘉賓亦十分有份量！其中有昔日無綫四大花旦之稱的郭可盈。



郭可盈keep得真係好好。（資料圖片）

郭可盈接受《香港01》訪問時表示，最近生活以家庭為重心，主要是照顧小朋友。她說：「佢而家係teenager成長階段，我覺得要有好足夠時間陪伴，保持一個好好嘅關係係好緊要嘅事。」她也說，女兒現正就讀中二，功課都是自已十分生性。她說：「佢而家好多嘢都獨立處理。」明星出入學校會不會有煩惱？郭可盈回答：「我都enjoy親自接佢（女兒）放學，係親子溝通嘅一個橋樑嚟。」

郭可盈和珍姐。（資料圖片）

她也說今次到《萬千星輝頒獎典禮2022》是受到TVB邀請，她說：「邊個邀請都好，支持公司都係分內事。」13年沒有踏足TVB，她表示環境也沒什麼大改變，她說：「好有親切感，我記得一落車就見到梳化服舊同事，一啲演員，三哥、華哥，大宇，全部齊晒，約都冇咁齊，好開心。」

郭可盈表示有好劇本、好角色就會回「娘家」拍劇復出。（資料圖片）

郭可盈於當晚台上表示只要返工時間不能超過8小時方可考慮復出，她在訪問也說：「對嚟講好劇本好角色係大前提，但係頭先我喺台上面講嘅都係真，如果曾生（曾志偉）可以（一齊）拍呢，就perfect perfect perfect啦。」飾演情侶？她回答：「而家係天馬行空，乜都得，唔好做母子就得啦。」