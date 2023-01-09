萬千星輝2022｜陳靜Dada談「廢青安」：你一講起佢個名我就有畫面

陳靜Dada昨晚（8日）為《萬千星輝頒獎典禮2022》擔任頒獎嘉賓。她接受《香港01》訪問時表示，因為新人入行時上過「獎門人」節目，因此就認識了曾志偉。她說：「頭先都見到志偉哥，就同志偉哥打招呼，因為有電影合作。今日好熱鬧呀！有好多靚人同感動位。」



陳靜Dada。（陳順禎攝）

她自言是馮皓揚（羊羊）的粉絲，所以這次可以一同頒獎也十分開心：「因為我好鍾意睇佢作品《神奇小子》，我覺得好好呀，因為香港電影有好多好好嘅新人，希望可以多啲機會畀佢哋曝光，多啲作品。」問到陳靜Dada會否考慮嘗試拍TVB劇，她直言如果可以與好姊妹王敏奕一同演出的話，她十分樂意。她說：「我主要係電影，不過我又唔抗拒。不過都係睇劇本先，揀劇本先啦，其他隨緣。」

王敏奕。（劇照）

「最受歡迎電視男角色」—周嘉洛。（截圖）

在場有不少新演員，記者問陳靜Dada對周嘉洛有沒有印象，她說：「周嘉洛？即係愛回家？」記者說：「即係廢青安。」陳靜Dada：「你一講起佢個名我就有畫面，證明佢都令觀眾留下咗印象，好事嚟。」