孫儷是迪士尼「33號俱樂部」尊貴會員　享專屬福利有錢都未必入到

內地女星孫儷與男星鄧超育有一對子女，他們不時在社交網站分享一家人的生活趣事，一家四口相當幸福，被網友稱讚為圈中「幸福家庭」代表。而近日孫儷就被網友捕獲帶孩子們現身上海迪士尼遊玩，並在一處空曠前排位置欣賞花車，卻被網友曝料指其是樂園VIP「33號俱樂部」的成員，享有不少專屬福利與待遇。

鄧超一家四口相當幸福。（視覺中國）

從網友曝光的照片可見，身穿卡其色長外套並戴上黑色帽與口罩的孫儷，相當低調。她與一對子女站在較為空曠前排位置欣賞花車表演，她似乎看得相當開心，眼睛呈現灣灣笑眼，而乍看之下 11歲的兒子等等長大不少，身高已經逼近孫儷。

雖然她打扮低調不過仍然被不少民眾認得，有網友眼見大明星就主動詢問可不可以影合照，而她的經理人則全程陪伴左右，有禮貌地表示不可以合照。雖然網友被拒絕，不過事後孫儷仍非常親切地向他們微笑，盡顯禮貌一面。

孫儷被捕獲現身上海迪士尼。（微博圖片）

而有網友眼見她一家欣賞花車的地方空曠舒適，爆料指她其實是樂園「33會員」才能享有如此待遇。而能夠入會成為會員其實個個都非富則貴，有網友指出她需年繳33萬人民幣（約38萬港幣）會費才可享有不同的特權 。

孫儷被爆是「33號俱樂部」成員。（影片截圖）

據悉，要成為「33會員」絕不簡單，因為名額有限，所以只能通過會員推薦或合作方邀請，同時須嚴格審核才能入會。而會員享有的福利除了全年免費暢遊樂園之外，可以在最短時間暢玩各種機動遊戲，亦可以在俱樂部內的高級餐廳用餐，有專屬的地方欣賞各種表演，會員本人可以帶 3名親友可獲「高級通行證」，享有折扣及快速通關的待遇等等。

享有專屬地方看各種表演。（影片截圖）

另外，「33號俱樂部」曾經在2007年關閉申請，直到2012年再重新開放，而當年公佈的會會員費為2萬5千美元（約19.4萬港元），而且還需每年繳1萬美元（約7.8萬港元）的個人費用，同時會員要必須遵守俱樂部的規章，由此可見要成為該會員廣資格絕不簡單。

「33號俱樂部」成員，享有不少專屬福利與待遇。 （網上圖片）