周奕瑋入行16年《萬千星輝》急速彈起　陪曾志偉到訪日本前途無限

TVB娛樂新聞台男主持周奕瑋（Jarvis）入行16年，早前在無綫《萬千星輝賀台慶2022》獨挑大樑，打頭陣出場做導航主持，一個人Solo講足逾10分鐘，完全沒有悶場，當中的表現相當亮眼，獲得不少網民讚好而急速上位，最近更與TVB總經理曾志偉一同出埠到訪日本，看來前途無可限量。

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周奕瑋今次在《萬千星輝賀台慶2022》真係做得好。（葉志明攝）

昨日（12/1）曾志偉率領Jarvis及陳嘉慧（Erica）現身香港機場，三人準備飛往日本東京工作。在接受訪問時，三人都對於這次的行程感到興奮，當中曾志偉更表示：「好難得同兩個日本通一齊去日本！」Jarvis與 Erica這次到訪日本的目的是拍攝全新旅遊節目《請１日假去旅行》日本篇，因此落機後就要展開緊密的行程，周奕瑋解釋：「好多時候香港人禮拜六、日放假，再請多一日可以飛遠啲去玩。（我哋）每日要玩到搭尾班車，再喺酒店附近再玩。」

Jarvis急速上位，工作接踵而來。（TVB 娛樂新聞台截圖）

曾志偉率領Jarvis及陳嘉慧（Erica）現身香港機場。（TVB 娛樂新聞台截圖）

不過曾志偉此行就不是與兩位年輕人一同遊玩，而是與福島政府開會：「佢哋好想TVB再介紹一次11年後喺災情之後福島嘅面貌，有時間會考察一下，等3月再帶隊過去再拍一次。」不過他對食喝玩樂的行程抱有興趣，希望可以忙裡偷閒歎美食！Jarvis人氣急升令不少觀眾戥他高興，更紛紛留言表示：「機會係留比有準備嘅人！加油。」、「機會終於降臨Jarvis身上啦！」、「Jarvis是個好好的主持，應該畀多些節目他做。」