網民讚陳奕迅MV《盲婚啞嫁》演技　入行27年係被唱歌耽誤的演員？

陳奕迅（Eason）的音樂MV《盲婚啞嫁》播出一星期後已登上YouTube熱門榜第三位，MV由陳奕迅親身演出，與蔡思韵合演。故事中蔡思韵是一位攝影師，太太在生時一起經營着一間舊式照相館，面對着「木獨正經」的老公，太太蔡思韵則經常以陽光和笑容感染老公陳奕迅，可惜後來太太因病去世，只留下陳奕迅一人。直到最後，陳奕迅想起太太生前的說話，才走出了傷痛重生。



陳奕迅（Eason）的音樂MV《盲婚啞嫁》播出一星期後已登上YouTube熱門榜第三位。（YouTube截圖）

陳奕迅（Eason）演技真係出色。（YouTube截圖）

不少網民睇完《盲婚啞嫁》之後，都大讚陳奕迅有演技。細心觀察的話，也可以睇到陳奕迅交足戲，例如他和太太蔡思韵一起的時候，表情會流露出甜蜜喜悅。下一秒鏡頭見到陳奕迅一幅頹廢的神情時，從畫面上就能感受到他的喪妻之痛，特別是其中一幕，陳奕迅站在相機後，回憶起與太太的時光，表情由寂寥變成悲傷，但是悲傷的神情之中也包含着強顏歡笑的演釋，爐火純青演技更是「K.O.」了不少新晉演員。

陳奕迅和「太太」蔡思韵是自ViuTV劇集《短暫的婚姻》後第二次合作。（YouTube截圖）

1995年以歌手身份入行的陳奕迅，其實在1997年就已經涉足影視界參演《旺角大家姐》飾演「阿雞」一角。之後數年他亦參演了不少電影作品，例如《十二夜》、《薰衣草》、《賤精先生》等，其中不少電影主題曲《黑夜不再來》、《你會不會》、《明年今日》也是他的作品，不知道是因為他唱了電影主題曲才加入做演員，還是因為他參演了所以順便找他唱主題曲。

陳奕迅第一套雹影作品是《旺角大家姐》。（網上圖片）

陳奕迅憑2000年更憑《薰衣草》CHOW CHOW一角角逐第二十屆香港電影金像獎 最佳男配角。（網上圖片）

近年陳奕迅參演的電影佔的戲份也較重，例如2005年《每當變幻時》、2007年《破事兒》和2017年ViuTV劇集《短暫的婚姻》都盡顯了他精湛的演技。身為歌手的他，在2000年更憑《薰衣草》CHOW CHOW一角角逐第二十屆香港電影金像獎 最佳男配角，2005年也憑《神經俠侶》陳俊傑角逐「香港電影金紫荊獎」最佳男主角，2005年的《破事兒》鄭錦富（阿富）也有「金馬獎」最佳男配角提名。陳奕迅入行27年，拍過43套電影、5套劇集，曾獲提名3次，所以要稱他為「被唱歌耽誤的演員」，也頗為合情合理。

近年陳奕迅有ViuTV劇集《短暫的婚姻》這套作品。（劇照）