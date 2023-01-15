陳奕迅尾場Encore 大唱6首歌　認錯應援手幅︰以為欣宜講多謝你

陳奕迅（Eason）27場跨年演唱會《Fear and Dreams》，昨晚（14/1）終於圓滿結束。來到最後一場，Eason亦送大禮，足足Encore了6首，唱到凌晨0:00完場。而尾場更有應援驚喜，樂迷安排一同大合唱《天下無雙》，特別將一句「重前沒講今次要說多謝你」送給Eason，場面溫馨。



陳奕迅順利完成27場個唱，最後一晚更是落足全力演出。（陳順禎 攝）

尾場準時晚上8點半開始，Eason以太空裝束唱出《2001太空漫遊》，起初聽到聲線有點繃緊亦帶沙，但經過幾首歌熱身後，便回復大勇。事後Eason指因為前一晚有首歌嗌得太厲害，自己都覺得不舒服，甚至擔心到早上7點才能入睡，幸好可以一覺睡到3點，對表演未有太大影響。

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在紅館外，一早便有樂迷派發應援手幅，上面除印有Eason樣貌，還有《天下無雙》的歌詞，呼籲大家在傾偈環節時，當聽到哨子聲，便一齊舉起手幅並大合唱，要給Eason一個驚喜。去到相關時段，哨子聲一響，Eason反問︰「係咪我阿媽？我阿媽好鍾意帶住個BB出街。」直至在台上發現大家有點異樣，便行近細看大家的手幅︰「嗰個邊個嚟？欣宜嚟？」令全場爆笑，隨後得知是樂迷的一番心意，便大讚有心思，又笑笑口道︰「我啲散光幾犀利，以為欣宜同我講多謝你。」

在粉絲的安排下，全場獲派一張手幅，並在指定環節舉起大合唱。（陳順禎 攝）

陳奕迅尾場的Encore環節，一共唱了6首歌，是最多的一晚。（陳順禎 攝）

去到Encore環節，Eason在尾場送大禮，一連唱出6首歌，包括新歌《人啊人》、《暴殄天物》、《大個女》、《單車》、《人來人往》及《歌‧頌》。除了《人來人往》是台下觀眾要求想聽之外，其餘都是Eason悉心編排，分別帶出環保、照顧下一代、感恩上一代及答謝音樂人的意思，期間女兒康堤聽到《大個女》時，更感動落淚。而演唱會亦在凌晨0:00謝幕結束。