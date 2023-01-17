雯雯與Steven張致恒疑正式分開學做單親媽媽：不能給你們完整家庭
撰文：鍾路淂
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Steven張致恒與老婆區燕雯（雯雯）多次鬧婚變，大家已經看得習以為常，12月初雯雯揚言已經到了極限和底線，大呻與Steven因性格問題已走不下去，1月9日更爆SEED大鬧Steven「又廢又懶」﹗1月16日她再次更新IG STORY，疑正式發離婚宣言。
日前雯雯發文怒插Steven未盡父親責任：「完全唔理解你生存為乜！」雖然她並非公眾人物，但相當熱衷與網友玩你問我答，早2日曾回應網民留言：「有冇後悔？如果有得重新揀過，你會唔會仲係咁揀？」雯雯回覆並不後悔：「我一樣會咁樣揀，因為當初係認真先會結婚。」
1月16日晚上雯雯在IG STORY貼出與三名兒子的合照，許下承諾：「今日開始承諾自己，努力給你們生活，盡我能力做比一個母親更多的給你們。我不能給你們完整家庭，但至少我們試過，總算有呢個回憶存在。往後我一定會好好學習照顧好你們，令你們的成長不會再多一個遺憾。」字裡行間似暗示家庭已不再完整，與Steven正式分開，要重新上路做個單親媽媽。
區燕雯（雯雯）1月16日晚上更新IG STORY，疑宣佈正式與Steven張致恒分開做個單親媽媽。（IG：@ugly__mama）
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