林子祥瑜伽高手母親離世　孫仔林德信社交平台證實消息

藝人林子祥(阿Lam)的99歲母親今日(17日)傳出離世消息,而孫仔林德信亦在社交平台證實祖母離世:「Rest in peace mama. Always will remember your special smile and gleam in your eyes! Sparkling and radiant!」林德信上載了多張祖母生前的照片,當中有拿著「林媽媽生日快樂」的蛋糕裝飾牌照片,林德信祖母笑得十分燦爛,更有她做瑜伽的照片,原來林老太的瑜伽技術十分高超。

林德信上載了多張祖母生前的照片。(ig圖片)

在去年9月播出的《看見家書》,阿Lam曾透露自己16歲時在香港寫給媽媽的親筆信,當時林媽媽身在美國,他更叮嚀媽媽工作不要太辛勞,之後阿Lam已經鮮有公開林媽媽的近況。直至阿Lam去年底舉辦演唱會時已經透露母親因為身體不適沒有出現他的演唱會:「我同莎莉咁多咁多年,咁多演唱會,有三個大粉絲,永遠都睇,每一個演唱會佢地都睇,今晚佢哋三個都唔係到。 一個係我媽咪啦,一個係莎莉.....(咽哽講不下去)仲有兩個,係莎莉Daddy同媽咪,今晚演唱會係特別唱俾佢地聽…...」