楊千嬅曾憂兒子變乸型　10歲Torres快高長大變小帥哥賀新年

48歲楊千嬅與43歲丁子高於2009年結婚，不經不覺兒子丁進諾（Torres）已經10歲。踏入兔年，丁子高在社交平台上載一家三口穿上唐裝衫全家福，相中見Torres迅速長大，沒有了baby fat變瓜子臉，單眼皮亦愈來愈似爸爸，化身小帥哥。丁子高留言：「大家🐰年萬事大吉，身體健康！恭喜恭喜！」

楊千嬅於2012年38歲懷第一胎時被驗出有子宮肌瘤，但仍堅持誕下Torres，母愛偉大。（ig圖片）

楊千嬅和丁子高結婚１４年，依然恩愛。（ig@real_ting）

近年楊千嬅主力在內地掘金，去年底在零贊助下在港開騷。飽受壓力的楊千嬅在台上數度落淚，自爆得兒子提點，才學懂可以為自己而喊，「我要多謝個仔點醒我，仲以為40幾歲人教10歲人仔，有次佢話見我喺房喊，初時我仲話冇，係佢令我知道，我可以為自己而喊。」

Torres大個仔咗好多，冇晒baby fat變成小帥哥。（ig@real_ting）

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不過，楊千嬅曾經好擔心兒子太女性化，在Torres 約4-5歲左右，楊千嬅在訪問中透露極度抗拒兒子喜歡《魔雪奇緣》（Frozen）女主角Elsa，她說：「有時候他喜歡Elsa，我會鬧到佢死！」，又表示「他很喜歡玩廚房的東西，那他會不會變『乸型』？」、「我經常都很怕他喜歡粉紅色的東西。」言論遭網民批評她性別歧視。

後來楊千嬅似乎放開懷抱，與老公一齊發掘到Torres的天賦才能，原來Torres好喜歡烹飪，並渴望將來能成為一名廚師，現時最拿手做蛋糕和壽司，最喜歡食中菜和飯類，千嬅亦會陪囝囝下廚，增進母子感情。