楊張新悅爆大女險進鬼門關　ICU昏迷十多天：家人都作了最壞打算

楊張新悅今年這張全家福意義非凡。（IG@nicolacheungyoung）

46歲的楊張新悅與楊哲安肯有4名女兒，每年新年都會發布一家六口合照，今年都不例外卻特別意義非凡，原來13歲大女Lucy個多月前在深切治療部昏迷了十多日，險進鬼門關，令她深切體會到幸福非必然：「香港的醫療設施和團隊真的很專業，我不感（敢）想像如果事件發在其他國家，今天我的心情又會怎樣。」

楊張新悅一家六口幸福美滿。（IG@nicolacheungyoung）

全家福中一家六口都精神奕奕，穿上應節紅色服裝拿起新年掛飾合照，最左邊的大女Lucy完全看不出原來大病初癒，險無法度過1月28日十四歲生日。楊張新悅長文透露過去個多月心情：「40天前，大女突然病倒，患了甲型流感，加上有細菌進入了腦 - 腦膜炎，敗血症，猩紅熱，毒性休克症，一導致危殆。做了兩次手術。家人都作了最壞打算，在深切治療部昏迷了十多天。但今天，她竟然可以和親人一起過年，實在是難以置信。」

12月初楊張新悅與其中三個女兒出鏡，原來當時大女已經出事。（IG@nicolacheungyoung）

她又特別鳴謝瑪麗醫院上上下下職工照顧：「從做手術、外科內科主治、微生物及其他評核的所有醫生、兒科ICU和兒童病房的護士團隊，到大樓的保安。香港的醫療設施和團隊真的很專業，我不感想像如果事件發在其他國家，今天我的心情又會怎樣。#冇得頂 #萬分感激。我們祝大家兔年健康、一團和氣、步步高升」

楊張新悅留言全文。（IG@nicolacheungyoung）

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