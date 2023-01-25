MC張天賦落淚獲曬4年前Busking照鼓勵　Ash緋聞翻炒網友力撐

26歲歌手MC（張天賦）剛完成一連三場《THIS IS MC》紅館騷，台上他不禁感觸落淚，坦言經常會質疑自己不值得開紅館騷，擔心對不起粉絲，唱出最後一首《時候不早》時更泣不成聲，令不少粉絲都落淚。

MC激動落淚。（資料相片）

MC從街頭表演到參加《全民造星II》奪亞軍入行，迅速成名面對巨大壓力，絕不容易。近日有粉絲於社交網群組曬出MC 2019年街頭表演舊照，並發文道：「想當年2019，MC張天賦在大埔火車站隧道busking 演唱，當時沒有途人認識佢。今天，他踏上紅館，帶來個人首個演唱會。人生就是那麼奇妙，充滿喜怒哀樂與高低起跌，成功並不是只看今天的成果，而是在這個旅程中的堅持和體驗，體會當中的得與失，然後去好好珍惜，使自己繼續進步、成長。」

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他又鼓勵MC：「新一年 Be a better me ! 如果今天，你在低谷，不要失落、恐懼和絕望。努力做好自己，令自己一天一天進步！」該群組成員特意強調不是「賦二代」（MC粉絲專稱），貼文獲不少人讚好，有人提起他與《時候不早》MV女主角Ash（鍾卓穎）的緋聞，但有不少粉絲稱讚MC確實有唱功、有實力。

MC張天賦《 THIS IS MC 》一連三場紅館演唱會，昨晚（22日）終於完滿結束。