MC張天賦落淚獲曬4年前Busking照鼓勵　Ash緋聞翻炒網友力撐

26歲歌手MC(張天賦)剛完成一連三場《THIS IS MC》紅館騷,台上他不禁感觸落淚,坦言經常會質疑自己不值得開紅館騷,擔心對不起粉絲,唱出最後一首《時候不早》時更泣不成聲,令不少粉絲都落淚。

MC激動落淚。(資料相片)

MC從街頭表演到參加《全民造星II》奪亞軍入行,迅速成名面對巨大壓力,絕不容易。近日有粉絲於社交網群組曬出MC 2019年街頭表演舊照,並發文道:「想當年2019,MC張天賦在大埔火車站隧道busking 演唱,當時沒有途人認識佢。今天,他踏上紅館,帶來個人首個演唱會。人生就是那麼奇妙,充滿喜怒哀樂與高低起跌,成功並不是只看今天的成果,而是在這個旅程中的堅持和體驗,體會當中的得與失,然後去好好珍惜,使自己繼續進步、成長。」

點擊睇帖文:

他又鼓勵MC:「新一年 Be a better me ! 如果今天,你在低谷,不要失落、恐懼和絕望。努力做好自己,令自己一天一天進步!」該群組成員特意強調不是「賦二代」(MC粉絲專稱),貼文獲不少人讚好,有人提起他與《時候不早》MV女主角Ash(鍾卓穎)的緋聞,但有不少粉絲稱讚MC確實有唱功、有實力。

MC張天賦《 THIS IS MC 》一連三場紅館演唱會,昨晚(22日)終於完滿結束。